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Видео: что происходит внутри колеса едущего автомобиля 

Motor.ru 5 часов назад
Что происходит внутри колеса едущего автомобиля
Фото: Motor.ru
На YouTube-канале Warped Perception наглядно продемонстрировали, какие процессы происходят внутри колеса Mercedes-Benz E55 AMG, едущего по ровному асфальту и по плохому дорожному покрытию с выбоинами. Для этого камеру GoPro поместили внутрь покрышки.
Для того, чтобы получить чёткое изображение, между покрышкой и диском установили фонарик, подсвечивающий внутренности колеса во время движения. На видео, которое передавалось с камеры на смартфон в реальном времени, можно заметить разницу в поведении покрышки на дорогах с хорошим и плохим покрытием.
В ходе эксперимента на неровном асфальте шина настолько деформировалась, что сбила камеру.
В конце июля появилось видео о смене покрышек на самом большом в мире тракторе Big Bud 16V-747. Причем он получил новый комплект резины впервые с 1977 года. Для того, чтобы поменять старые покрышки на новые Goodyear LSW1400 / 30r46 на 45,5-тонной машине были задействованы пневматические домкраты и погрузчик с рукой-манипулятором.
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Бортжурнал , Mercedes-Benz
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