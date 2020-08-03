Что происходит внутри колеса едущего автомобиля

На YouTube-канале Warped Perception наглядно продемонстрировали, какие процессы происходят внутри колеса Mercedes-Benz E55 AMG, едущего по ровному асфальту и по плохому дорожному покрытию с выбоинами. Для этого камеру GoPro поместили внутрь покрышки.

Для того, чтобы получить чёткое изображение, между покрышкой и диском установили фонарик, подсвечивающий внутренности колеса во время движения. На видео, которое передавалось с камеры на смартфон в реальном времени, можно заметить разницу в поведении покрышки на дорогах с хорошим и плохим покрытием.

В ходе эксперимента на неровном асфальте шина настолько деформировалась, что сбила камеру.

В конце июля появилось видео о смене покрышек на самом большом в мире тракторе Big Bud 16V-747. Причем он получил новый комплект резины впервые с 1977 года. Для того, чтобы поменять старые покрышки на новые Goodyear LSW1400 / 30r46 на 45,5-тонной машине были задействованы пневматические домкраты и погрузчик с рукой-манипулятором.