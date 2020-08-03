По каким дорогам можно ездить со скоростью 150 км/ч?

Степень качества новых дорог для автомобилей только возрастает, с появлением скоростных автострад, построенных по европейским стандартам. Но, до этого момента разрешенная скорость движения по ним не превышала 130 км/ч. Правительством было принято решение о рассмотрении возможности ее увеличения до 150 км/ч. Итогом стало заключение, что такой вариант возможен. На протяжении месяца будут проводиться проработки будущих изменений ПДД, совместно с государственными стандартами. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, вполне возможно, что положительное решение по этому вопросу будет утверждено уже спустя месяц. Где можно будет ездить быстро? Прежде всего, повышение максимальной скорости движения коснется платных автострад М11 и М4, а точнее, на отдельных их участках, проходящих мимо крупных городов, и постройка которых выполнена по международным стандартам А1. Трасса М11 — это дорога международного класса «Нева», соединяющая Москву и Санкт-Петербург, запущенная осенью 2019 года, которая активно используется на платной основе. В скором времени она должна превратиться в часть транспортного коридора под названием «Шелковый путь», задачей которого будет соединение Балтийского моря и Пекина, с дальнейшим продолжением до Тихого океана.

Начинаясь в Москве, дорога была проложена в обход таких районов и городов, как Химки, Зеленоград, Солнечногорск и Клин, а также Тверь, Торжок, Бологое, и других мест, часто становившихся проблемными на пути. Количество полос составляло от 2 до 5 в одну сторону, поэтому предельно разрешенная скорость движения составляла 130 км/ч.

Автомобильная дорога М4 «Дон» представляет собой одну из наиболее загруженных дорог. Процесс реконструкции дороги начался в 2000 годах, и теперь на ней имеются довольно длинные участки, построенные по категории А1, находящиеся в составе международных транспортных артерий, протянувшихся из стран Европы в Закавказье.

Начиная с 16 октября 2013 года, на отдельных участках дороги максимальная скорость была повышена до 130 км/ч, теперь же по ней можно будет передвигаться еще быстрее. Это коснется легковых и грузовых машин, масса которых не превышает 3,5 тонны.

Законодательные корректировки. Принятие такого решения, по мнению многих автомобилистов, соответствует здравому смыслу, так как в процессе проектирования таких дорог, на них закладывалась предельная скорость передвижения в 150 км/ч. Именно для этих целей осуществлялся выбор мест, по которым будет проходит указанная автострада, ширины полос и установленных путепроводов, и выполнялась корректировка уклона и кривизны поворотов на дороге. Современные модели автомашин получили возможность передвигаться по данным участкам с увеличенной скоростью, так как на это были потрачены немалые средства, и трасса превратилась в намного более дорогую. Но дело в том, что в составе нормативных документов до сих пор содержатся устаревшие данные, с ограничением в 90 и 110 км/ч. Сейчас же отмечается большой шаг вперед в техническом плане, и использование потенциала платных дорог уже не проводилось в полной мере. Сейчас же здравый смысл вышел на первое место, вследствие чего, движение по магистралям станет возможным с той скоростью, которая была заложена в процессе создания их проекта.

Итог. Несмотря на то, что правительством было принято решение об увеличении скорости движения автомобильного транспорта по магистралям, потребуется еще внести изменения в государственные стандарты, а также документы технического характера, задачей которых становится регламентирование передвижения по дорогам России, что не может быть сделано за короткое время.