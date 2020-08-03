Слив базы автовладельцев может привести к волне угонов 

Виктор Травин, президент коллегии правовой защиты автовладельцев, назвал возможные причины взлома и продажи базы данных о владельцах авто и моделях, зарегистрированных на территории столицы и региона. Эксперт отметил, что ничего хорошего от этой ситуации ждать не приходится.

Цели у хакеров и мошенников могут быть абсолютно разные, отметил специалист. К примеру, они могут предложить жене узнать, оформил ли муж автомобиль после развода на себя, другие же запросят данные о хороших машинах, чтобы попросту их угнать. Еще один вариант — шантажировать данными владельцев транспортных средств, ведь в руках злоумышленников окажется абсолютно вся история и данные из документов.

В то же время специалист добавил, что опасность существовала еще давно, ведь и прежде происходили подобные инциденты. О том, что база данных об авто доступна к продаже, сообщалось сегодня. Просят за нее мошенники 1,5 тысячи долларов. При этом обещают предоставить совершенно все сведения, включая VIN-номер.