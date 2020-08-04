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Новый нацстандарт на автономера вступил в силу в России 

ТК «Звезда» и ещё 3 2 часа назад
Новый нацстандарт на автономера вступил в силу в РФ
Фото: Павел Лисицын, РИА Новости
Компактные номера станут доступны для мотоциклистов, а также машин с нестандартным местом для их крепления.
Мотоциклистам с 4 августа станут доступны номера нового формата. Со вторника вступает в силу соответствующий ГОСТ Р 50577-2018, который вводит компактные номера размера 190х145 мм вместо нынешних 245х185 мм. Также новый вид задних двухстрочных номеров разрешат использовать владельцам машин с нестандартным местом для их крепления — американских и праворульных японских.
Также свои отличительные номера получат ретромашины и спортивные автомобили. Кроме того, специальные госзнаки введут и для мопедов. В то же время шрифты государственных регистрационных знаков транспортных средств, а также структура и габаритные размеры основных типов знаков, остаются без изменений.
Для изготовления знаков нового формата владелец мотоцикла и автомобиля может обратиться в соответствующую организацию самостоятельно. Дополнительные разъяснения можно получить в Госавтоинспекции или ФКУ НИЦ БДД МВД России, отмечает ТАСС со ссылкой на Росстандарт.
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Бортжурнал , ГИБДД , ИТАР-ТАСС
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