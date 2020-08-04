Новый нацстандарт на автономера вступил в силу в РФ

Компактные номера станут доступны для мотоциклистов, а также машин с нестандартным местом для их крепления.

Мотоциклистам с 4 августа станут доступны номера нового формата. Со вторника вступает в силу соответствующий ГОСТ Р 50577-2018, который вводит компактные номера размера 190х145 мм вместо нынешних 245х185 мм. Также новый вид задних двухстрочных номеров разрешат использовать владельцам машин с нестандартным местом для их крепления — американских и праворульных японских.

Также свои отличительные номера получат ретромашины и спортивные автомобили. Кроме того, специальные госзнаки введут и для мопедов. В то же время шрифты государственных регистрационных знаков транспортных средств, а также структура и габаритные размеры основных типов знаков, остаются без изменений.