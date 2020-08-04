Можно ли возить биту в багажнике? 

Сегодня каждый автовладелец перевозит в багажнике те вещи, которые считает наиболее важными и нужными. Например, лебедка может пригодиться, чтобы вытащить машину из грязи или снега, а насос пригодится в случае, если спустит колесо.

Но есть и такие автомобилисты, которые перевозят в автомобиле бейсбольную биту. Конечно, в современном мире она может пригодиться для отпугивания хулиганов — в длительной дороге может возникнуть всякое. Сегодня этот атрибут является очень популярным, среди водителей он даже имеет название «незаменимый помощник».

Очень часто возникают ситуации, когда сотрудники ГИБДД останавливают машину и проверяют содержимое багажника. При обнаружении бейсбольной биты они забирают ее и объясняют это тем, что данный элемент относится к холодному оружию. Рассмотрим, является ли это правдой.

Что говорит закон? Чтобы ответить на вопрос, следует обратиться к законодательству. Здесь говорится, что водитель не имеет права перевозить холодное оружие, если на руках у него нет соответствующего документа. Однако не все знают, что в перечне холодного оружия отсутствуют бита и даже монтировка. Поэтому, если сотрудник ГИБДД по каким-либо причинам забирает у вас биту, данное действие можно приравнять к незаконному.

Как поступить, если должностное лицо изымает личную вещь? Многие автомобилисты занимаются бейсболом, поэтому в багажнике перевозят биту в специальном чехле с мячами. В данном случае, элемент рассматривается как спортивный инвентарь.

Как в чехле, так и без чехла, водитель имеет право перевозить биту. Если сотрудник ГИБДД забирает ее, это можно расценить как неправомерное действие. Любая процедура изъятия предполагает документальное оформление. Поэтому каждый водитель может потребовать копию протокола для его обжалования. Практика показывает, что подобные разбирательства завершаются в пользу автомобилиста.

Однако автолюбитель должен отдавать себе отчет в том, для каких целей перевозится этот атрибут. Если это обычный спортивный инвентарь, вопросов нет. Но если бита перевозится для нападения или защиты, ее стоит убрать из машины, так как неправильные действия могут привести к уголовной ответственности.

Почему многие водители не возмущаются? В случаях, когда должностное лицо находит в багажнике автомобиля бейсбольную биту и забирает ее, большинство водителей не сопротивляется. И данное явление можно объяснить просто — если отказать инспектору, он может найти что-то посерьезней.