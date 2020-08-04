Как выглядит новый компактный пикап Ford Maverick

Один из зарубежных порталов опубликовал фото будущего компакт-пикапа от американского производителя Ford. По данным издания, автомобиль будет называться Maverick, а его изображение дизайнер представил на основе шпионских фотографий тестового прототипа.

Впервые информация о разработке компактного пикапа компанией Ford появились еще в середине 2018 года. Тогда предполагалось, что он разделит свою платформу с четвёртой генерацией Focus и получит название Courier. По последним данным, имя решили сменить на Maverick, а прототип уже проходит дорожные тесты.

Основу новинка разделит не с нашумевшим внедорожником Bronco Sport, его построят на базе фургона Transit Connect. Также новая модель будет делить с коммерческим автомобилем моторную гамму, то есть под капотом у него можно ожидать безнаддувный 2,0-литровый двигатель мощностью 162 лошадиные силы.

В модельной линейке компании новый небольшой пикап расположится ниже существующего Ranger и, по слухам, Maverick будет короче Ranger на полметра. Это будет достигнуто благодаря очень короткому грузовому отсеку.