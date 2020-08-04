Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Опубликовано изображение нового компактного пикапа Ford Maverick 

Car.ru 8 часов назад
Как выглядит новый компактный пикап Ford Maverick
Фото: ‎Motor1.com
Один из зарубежных порталов опубликовал фото будущего компакт-пикапа от американского производителя Ford. По данным издания, автомобиль будет называться Maverick, а его изображение дизайнер представил на основе шпионских фотографий тестового прототипа.
Впервые информация о разработке компактного пикапа компанией Ford появились еще в середине 2018 года. Тогда предполагалось, что он разделит свою платформу с четвёртой генерацией Focus и получит название Courier. По последним данным, имя решили сменить на Maverick, а прототип уже проходит дорожные тесты.
Основу новинка разделит не с нашумевшим внедорожником Bronco Sport, его построят на базе фургона Transit Connect. Также новая модель будет делить с коммерческим автомобилем моторную гамму, то есть под капотом у него можно ожидать безнаддувный 2,0-литровый двигатель мощностью 162 лошадиные силы.
В модельной линейке компании новый небольшой пикап расположится ниже существующего Ranger и, по слухам, Maverick будет короче Ranger на полметра. Это будет достигнуто благодаря очень короткому грузовому отсеку.
Видео дня. Автовладельцы могут получить новые госномера
Car.ru: последние новости
Volkswagen запустил отзывную кампанию в России Volkswagen запустил отзывную кампанию в России Какие автомобили гаишники останавливают всегда? Какие автомобили гаишники останавливают всегда? Можно ли перевозить биту в багажнике Можно ли перевозить биту в багажнике
Комментарии
Бортжурнал , Ford Maverick , Ford
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Вот теперь Ефремов стал мразью»
«Вот теперь Ефремов стал мразью»
Стало известно, сколько платит Ефремов своему адвокату
Стало известно, сколько платит Ефремов своему адвокату
Штраф за выезд на «встречку» через сплошную можно не платить
Штраф за выезд на «встречку» через сплошную можно не платить
С Ефремова взыскали 117 тысяч рублей
С Ефремова взыскали 117 тысяч рублей
Видео
Трагедия в Балашихе: двое погибших
00:08
Трагедия в Балашихе: двое погибших
ДТП
Россиянам выдают новые водительские права
00:32
Россиянам выдают новые водительские права
Автоновости
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
00:44
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
Тест-драйвы
Огненное ДТП под Питером попало на видео
00:33
Огненное ДТП под Питером попало на видео
ДТП
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
01:05
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
ДТП
Россиянам массово «всучивают» поддельные ОСАГО
00:46
Россиянам массово «всучивают» поддельные ОСАГО
Автоновости
Автомобиль въехал в толпу и попал на видео
ДТП
Российский мэр задержан пьяным за рулем
00:44
Российский мэр задержан пьяным за рулем
Автоновости
Столкновение авто с рестораном попало на видео
01:05
Столкновение авто с рестораном попало на видео
ДТП
Автомобиль протаранил ресторан в Москве
00:39
Автомобиль протаранил ресторан в Москве
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение