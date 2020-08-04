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Из «Нивы» сделали кемпер за 2 миллиона рублей 

Car.ru 5 часов назад
Из «Нивы» сделали кемпер за 2 миллиона рублей
Фото: Car.ru
Следом за УАЗами и «Буханками», которые получили жилые модули, или сами стали кемперами, Lada 4х4 от АвтоВАЗа теперь также может похвастать компактным жилым модулем для двоих.
Позаботилась о таком перевоплощении «Нивы» московская компания Lux Form, которая из продукции АвтоВАЗа строит автодома и фургоны. Длина внедорожника с жилым модулем составляет чуть менее пяти метров — 4,80 м, ширина — 1,75 м. Несмотря на весьма скромные габариты, в жилом модуле поместились не только кухня, столовая и спальня, но даже санузел с туалетом и душем и гардероб.
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Спальная зона привычно разместилась в альковной части жилой зоны, у входа в модуль расположилась кухня с газовой плитой, компактной мойкой и встроенным холодильником. Напротив кухни разместился санузел и гардероб. Далее, в глубине расположена столовая группа, состоящая из обеденного стола и двух сидений в виде кресла и маленького диванчика. Двуспальное место для сна находится в альковной части над крышей внедорожника.
Жилой модуль оборудован баками для воды на 70 и 40 литров, 5-литровым бойлером, розетками. Автодом приводит в движение двигатель объемом 1,7 литра и мощностью 83 л.с в паре с 5-ступенчатой МКПП. Стоимость автодома на базе «Нивы» варьируется от 1,6 до 2,1 миллиона рублей в зависимости от комплектации.
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Комментарии 1
Бортжурнал , Lada , УАЗ , Автоваз
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