Ferrari вывела на тесты новый кроссовер Purosangue 

Фотошпионы засняли прототип перспективного SUV, скрывающегося в "скорлупе" полноприводного суперуниверсала Ferrari GTC4Lusso. Дебют серийного автомобиля ожидается в 2021 году.

Несколько лет назад компания из Маранелло подтвердила разработку первого кроссовера в своей истории, который должен сыграть огромную маркетинговую роль для марки. В октябре 2018 года на дороги вышел "мул" автомобиля с кузовом трехдверного шутинг-брейка GTC4Lusso, который не торопится передать эстафету машине с предсерийными кузовными панелями.

В объектив камеры фотошпиона вновь попал прототип, замаскированный под GTC4Lusso. Внимание привлекает белая маскировочная оклейка и увеличенный дорожный просвет. Очевидно, что автомобиль является носителем агрегатов Purosangue, но каких именно? По предварительным данным, кроссовер получит 3,9-литровый двигатель V8 от гран-турера Roma, развивающий 620 л.с. и 760 Нм. Ожидается также важная с маркетинговой точки зрения plug-in гибридная модификация, а вот атмосферный агрегат V12, который наверняка хотели бы видеть на Purosangue многие поклонники марки, по понятным причинам не предвидится.

Уже скоро мы увидим революционную Ferrari с предсерийным кузовом, да и премьера не за горами. По предварительным данным, новинку покажут в 2021 году.