Jeep готовит новый семиместный внедорожник 

Американская компания тестирует прототип большого SUV с трехрядным салоном и пневматической подвеской, позволяющей увеличивать дорожный просвет до весьма значительных величин.

Нынешний Jeep Grand Cherokee с внутризаводским индексом WK2 выпускается с 2010 года и производитель готовит замену этому старожилу сегмента среднеразмерных внедорожников. Новый автомобиль окутан тайнами и слухами, но закамуфлированный прототип вносит определенную ясность касательно удлиненной модификации.

Carscoops

Характерный камуфляж скрывает предсерийные кузовные панели, о дизайне которых пока можно лишь догадываться. Зато не вызывает сомнений тот факт, что автомобиль получит пневматическую подвеску, благодаря которой дорожный просвет можно будет варьировать в большом диапазоне. Интернет-ресурс Carscoops, опубликовавший шпионские фотографии, предполагает, что, с учетом внешнего диаметра 20-дюймовых колес с шинами Pirelli Scorpion Verde размерностью 265/50 R 20, клиренс в максимально высоком положении кузова составляет 305-330 мм.