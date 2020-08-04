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Jeep готовит новый семиместный внедорожник 

Авторамблер 3 часа назад
Jeep готовит новый семиместный внедорожник
Фото: Carscoops
Американская компания тестирует прототип большого SUV с трехрядным салоном и пневматической подвеской, позволяющей увеличивать дорожный просвет до весьма значительных величин.
Нынешний Jeep Grand Cherokee с внутризаводским индексом WK2 выпускается с 2010 года и производитель готовит замену этому старожилу сегмента среднеразмерных внедорожников. Новый автомобиль окутан тайнами и слухами, но закамуфлированный прототип вносит определенную ясность касательно удлиненной модификации.
Carscoops
Характерный камуфляж скрывает предсерийные кузовные панели, о дизайне которых пока можно лишь догадываться. Зато не вызывает сомнений тот факт, что автомобиль получит пневматическую подвеску, благодаря которой дорожный просвет можно будет варьировать в большом диапазоне. Интернет-ресурс Carscoops, опубликовавший шпионские фотографии, предполагает, что, с учетом внешнего диаметра 20-дюймовых колес с шинами Pirelli Scorpion Verde размерностью 265/50 R 20, клиренс в максимально высоком положении кузова составляет 305-330 мм.
По предварительным данным, внедорожник будет построен на модифицированной версии платформы Alfa Romeo Giorgio, на которой базируется седан Giulia и кроссовер Stelvio. Как минимум на первых порах в гамму двигателей войдет 3,6-литровая "шестерка" Pentastar и V8 Hemi объемом 5,7 л, знакомые по современному Grand Cherokee. Ожидается и plug-in гибридная модификация. Интересно, что семиместную версию назовут не Grand Cherokee, а как-то иначе — легендарное имя будет зарезервировано за пятиместным внедорожником. Дебют ожидается в начале 2021 года.
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Бортжурнал , Jeep , Alfa Romeo , Jeep Grand Cherokee
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