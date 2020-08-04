Какой цвет автомобиля выбрать 

Покупка автомобиля — очень важный шаг. Будущий владелец желает выбрать такое транспортное средство, которое сможет прослужить долгие годы. При этом особое внимание уделяется не только техническим характеристикам, но и цвету кузова.

От расцветки автомобиля зависит не только привлекательный внешний вид, но и яркость впечатления владельца. Цвет напрямую отражает характер водителя и его интересы. Помимо этого, данный параметр может отвечать и за функциональность. Среди расцветок выделяются практичные, безопасные, маскирующие и нейтральные варианты. Рассмотрим, как цвета различаются между собой.

Черный. Данную расцветку на дорогах можно встретить чаще всего — это уважаемый и презентабельный вариант. Обычно данный цвет для кузова выбирают люди, которые склонны к минимализму и классике, черный — подчеркивает статус. На вторичном рынке черные автомобили очень востребованы, так как подходят и мужскому, и женскому полу. Однако, если посмотреть на практичность, черный не отличается высокими показателями — в случае проблем, с ним придется очень долго разбираться. На данном покрытии очень хорошо просматриваются все вмятины, сколы и царапины. Быстрое оседание пыли и грязи придают автомобилю серый вид, а в жаркое время кузов раскаляется до 70 градусов. Так как черная эмаль стоит на порядок выше, покраска может обойтись в круглую сумму.

Белый. Автомобили данного цвета очень популярны в южных странах Европы, Африке и Америке — это связано с жарким климатом. Объясняется это меньшим уровнем нагрева под воздействием солнечных лучей. Как ни странно, но белый — менее маркий цвет, на нем не видно царапин и вмятин. В темное время суток автомобиль очень легко заметить. Кроме того, белая эмаль практически не выгорает на солнце и может выглядеть аккуратно даже под большим слоем пыли. Среди недостатков можно выделить появление коррозии. В случае необходимости покраски некоторых фрагментов, владельцу нужно будет очень тщательно подбирать тон, так как белая эмаль представлена в различных оттенках.

Серый/серебро. В России очень часто можно встретить автомобили в данных расцветках. Большинство опросов показывают, что около 30% автовладельцев предпочитают серый и серебристый цвет. Данный вариант выглядит намного дороже и презентабельней, чем белый. На сером фоне практически не видно пыли и грязи, все сколы и царапины сливаются с серебром, а эмаль не выгорает на солнце.

Красный. Данный вариант очень выделяется на дороге. Цвет символизирует энергию и скорость. Меньше всего угонщики обращают внимание на красные авто, так как их легко заметить и опознать. Единственным недостатком является то, что красный смотрится вызывающим, поэтому не все водители решаются на приобретение такой машины.

Синий. Цвет относится к нейтральным. Очень красиво на дороге выглядят оттенки с перламутром. На синей эмали не так заметны царапины и потертости. Удивительно, но по статистике, синие авто реже остальных попадают в ДТП.

Итог. Выбор цвета автомобиля — довольно не простое дело. Чтобы не прогадать, стоит изучить параметры всех вариантов. От цвета зависит не только внешний облик машины, но и особенности эксплуатации. Мы рассмотрели только самые распространенные цвета, которые пользуются у автомобилистов наибольшим спросом. Какой выбрать для себя — решать вам, главное, чтобы было комфортно.