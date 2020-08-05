«Весь двор забит»: россияне против платных стоянкок

Только каждый пятый россиянин хранит свой автомобиль на платной стоянке или в гараже, свидетельствует исследование сайта частных объявлений «Дром.ру». С каждым годом у автомобилистов падает интерес к такому виду защиты личного транспорта от порчи и угона. Ситуация изменилась благодаря снижению цены КАСКО, отмечают эксперты.

Спрос на частные платные стоянки в России неуклонно падает, об этом говорит опрос, проведенный сайтом «Дром.ру» в июле-августе 2020 года, в котором приняли участие около 17,4 тыс. человек. Выяснилось, что только 19% автовладельцев оставляют свои автомобили на хранение на специально оборудованных закрытых стоянках с охраной. Примечательно, что в аналогичном опросе в 2003 году 70% респондентов сообщали о том, что предпочитают хранить автомобиль на стоянке. В 2009 году их число упало до 47%, а в 2016 году уже составило 24%.

Суточная цена аренды машино-места на платной стоянке для 73% респондентов не превышает 100 рублей, а оставшиеся 27% платят от 110 рублей и выше.

Большинство опрошенных (60%) автомобилистов в этом году сообщили, что на ночь оставляют автомобиль около дома, не переживая за его сохранность. Личные гаражи используют лишь 20% владельцев транспортных средств.

«Ставлю на платной стоянке. 2500 рублей в месяц. Охрана. Пропускной режим. Видеонаблюдение. Фиксированное место. Весь двор по ночам забит: в случае чего ни «скорой», ни пожарным не подъехать. В групповом чате дома регулярно жалуются, что кого-то притерли, поцарапали и уехали. За прошлый год две машины угнали со двора. Зачем мне эти риски? Я за стоянку», — приводит пресс-служба «Дром.ру» комментарий жителя Иркутска по теме опроса.

В тоже время респонденты в комментариях к этому исследованию отмечают, что и гаражи уже утратили прежнюю специфику — места для ремонта автомобилей и хранения домашних вещей.

«Гараж сейчас уже больше, чем просто «гараж» или склад для хранения. Это место для посиделок с друзьями и не только. В некоторых гаражах оборудуют бани, комнаты отдыха со всеми бытовыми удобствами. Так что тот же ремонт машины отходит на второй план», — отметил один из опрошенных посетителей сайта.

Интерес к стоянкам во многом был обусловлен советским наследием, полагает автомобильный юрист Сергей Ифанов. По его словам, сейчас стояночный бизнес уже давно сокращается, и сильнее всего — в мегаполисах, где стоимость земли высока.

«Если мы говорим именно о платных стоянках или машино-местах в гаражных кооперативах, то во времена позднего СССР и в 90-х это было своего рода гарантия для некоторой категории автомобилистов, что машину оттуда сложнее угнать. Меньше вероятности, что автомобиль кто-то ударит и скроется с места ДТП, — рассказывает автоюрист Ифанов. — Но за последние пять лет ситуация кардинально изменилась, во многом благодаря тому, что упала в цене страховка каско, которая дает защиту по риску «угон» и «ущерб».

Слова собеседника подтверждает статистика союза страховщиков. Если в 2015 году средняя цена полиса каско составляла 50 тыс. рублей, то уже в 2016 году она упала до 41 тыс. руб. В 2019 году средняя цена каско уже составила 36,5 тыс. рублей.

Ситуация, при которой стоимость каско снижается, довольно необычная, учитывая, что автомобили и запчасти для них за последнее время стремительно подорожали, считает Ифанов. По данным аналитического агентства «Автостат», за последние пять лет средневзвешенная стоимость автомобиля выросла на 60% до 1,65 млн рублей.

На фоне дешевеющего каско парадоксальным образом растет стоимость ОСАГО, которое является обязательным для всех автовладельцев. В 2014 году базовый тариф «автогражданки» составлял 1980 рублей (умножался на коэффициенты), а по ситуации на 2020 год он вырос в 2,5 раза до 4942 рублей (верхняя граница тарифного коридора). При этом ОСГАО по своему существу — очень посредственная услуга, так как имеет меньшее страховое покрытие по риску «ущерб», не учитывает риск «угон», а также не предоставляет возмещение, если в ДТП виноват сам страхователь.

В августе ОСАГО ждет очередное повышение стоимости за счет расширения тарифного коридора на 10%, а также из-за введения так называемого «коэффициента страховщика», когда страховые коммерсанты смогут по своему усмотрению завышать стоимость страховки, к примеру, в зависимости от пробега или возраста машины.