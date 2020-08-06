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Шумовая разметка оказалась опасной 

Car.ru 3 часа назад
Шумовая разметка оказалась опасной
Фото: Car.ru
Во многих городах дорожные службы начали заменять лежачих полицейских шумовыми полосами. Они не калечат подвеску, но также заставляют водителя сосредоточиться. Эксперты выяснили, что даже нанесенная по правилам шумовая разметка может, наоборот, усугубить ситуацию.
Современные ГОСТы предписывают размещать шумовые полосы тремя блоками: два должны заранее предупреждать водителя, а третий располагается на расстоянии 20 метров от пешеходного перехода.
Специалисты решили проверить, как поведут себя во время торможения на шумовой разметке различные виды автомобилей. Для теста взяли современную модель с большим количеством электронных помощников, бюджетный седан с ABS и подержанный автомобиль без антиблокировочной системы.
Лучший результат на сухой дороге, как и ожидалось, показал современный бизнес-класс, а последнюю строчку заняла 15-летняя малолитражка. Мокрый асфальт значительно ухудшил результаты, так как влага сильно уменьшает коэффициент сцепления с дорогой.
Car.ru
Самый длинный тормозной путь оказался на шумовых полосах. Современный автомобиль смог остановиться только через 3 метра, а модель без ABS и вовсе выехала на пешеходный переход. Специалисты предупреждают, что эти результаты они получили на скорости 60 км/ч.
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Бортжурнал
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