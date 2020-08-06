В России запатентовали дизайн таинственного внедорожного купе 

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В открытой базе Роспатента обнаружили изображение таинственного купе с внедорожным дизайном и без опознавательных признаков. Автором автомобиля указан некто Кириллов Андрей Игоревич, однако эта информация не проливает свет ни на происхождение проекта, ни на его дальнейшую судьбу.

Купе напоминает концепт-кар с необычным задним бампером, широким и низким кузовом, внушительным дорожным просветом и массивными колёсами, указывающими на его «внедорожный» характер. В задний бампер встроены патрубки выхлопной системы, что указывает на наличие двигателя внутреннего сгорания, а не электрической силовой установки. Схематично изображённый логотип имеется только на корме и по форме напоминает эмблемы Ferrari или Porsche

Роспатент

В числе других особенностей экстерьера — «парящая» крыша, нестандартные дверные ручки, узкие и длинные наружные зеркала и сильно заваленные передние стойки.