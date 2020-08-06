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Крутящий момент или мощность — какой показатель важнее? 

Car.ru 3 часа назад
Крутящий момент или мощность: что важнее?
Фото: Car.ru
Покупка автомобиля — очень ответственный шаг, поэтому многие изучают все характеристики за несколько недель до совершения сделки. Как правило, покупатель обращает внимание на цвет, геометрию кузова, внутреннее исполнение и наличие дополнительных опций. Однако самым важным фактором является техническая сторона.
Основными показателями в автомобиле считаются крутящий момент и мощность мотора. Однако, здесь у многих возникает вопрос — какой из них важнее и по какому принципу стоит выбирать себе машину.
Мощность. Удивительный факт — в век высоких технологий, когда гужевым транспортом уже почти никто не пользуется, единица измерения в лошадиных силах до сих пор применяется практически всеми владельцами. И эта тенденция распространена не только среди «обычных смертных», но и во всем государстве. Чтобы убедиться в этом, можно посмотреть в бланк с налогом. Однако, система «л.с.», которая вышла в свет в период промышленного переворота, считается условной. В ее основе лежит определение относительного уровня производительности стандартной лошади путем уточнения усилий, которые прикладываются для подъема груза весом 75 кг на один метр за секунду. Эта система измерения, которую применяли для определения превосходства механизма над лошадью, перешла и в автомир.
Спустя некоторое время, Джеймс Уатт, инженер из Шотландии, разработал новую измерительную систему в честь своего имени «Вт», для удобства ее превратили в «кВт». Но признания он так и не получил. С мощностью определились — но ведь машина движется не при помощи мощности, здесь основным выступает крутящий момент, который измеряется в ньютон-метрах.
Крутящий момент. Многие автовладельцы до сих пор не понимают, что означают эти два слова. Некоторые эксперты уверяют, что большой крутящий момент намного лучше, однако, этот параметр находится в прямой связи с мощностью, поэтому говорить можно только про конкретные модели. Мощность показывает количество работы, которую выполняет двигатель за определенный период, а крутящий момент — возможность совершать данную работу.
Приведем пример — машина увязла в глине и не приходит в движение — в этом случае, параметр производимой мощности равняется 0, так как работа в текущий момент не осуществляется. Делаем вывод — мощности без крутящего момента не существует, а вот момент без мощности может. Лучшие характеристики силового агрегата возможно узнать из совокупности мощности и тяги. Чем раньше приходит крутящий момент и чем позже отмечается максимальная мощность, тем больше границы способностей механизма. Очень хорошие показатели выдают электрические установки. Они отличаются близкой к максимальной тяге почти с самого старта, а мощность возрастает в прогрессии.
Нельзя точно сказать, какой из всех параметров имеет больший приоритет — мощность или крутящий момент. Так как двигатель является целым механизмом, то все показатели в нем зависят друг от друга. При покупке автомобиля можно сравнивать силовые установки разных машин, но точно не мощность и крутящий момент.
Итог. Если поставить перед собой вопрос — что важнее: мощность или крутящий момент, однозначного ответа никогда не найти. Так как целый механизм должен рассматриваться в совокупности, а не по отдельным критериям.
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Бортжурнал , Джеймс Уатт
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