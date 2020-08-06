Peugeot показала первые изображения новой модели 5008

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Компания Peugeot опубликовала первые изображения будущего автомобиля 5008, выход которого запланирован на 2022 год.

Представленные рендерные изображения показывают лишь возможный предварительный дизайн машины, который и вовсе могут изменить до 2022 года. Напомним, что Peugeot 5008 имеет довольно богатую историю, так как до 2017 года машина была минивэном, но потом из авто сделали кроссовер.

Самое интересное, что обновленная модель Peugeot 5008 должна была выйти до конца текущего года, но предпочтения французских водителей изменились, поэтому в этом отпала необходимость.

Car.ru

Следующее поколение Peugeot 5008 должно базироваться на современной модульной платформе EMP2 V4, которая позволяет расширить моторную гамму кроссовера и разрабатывать электрические, гибридные и дизельные модификации.

Car.ru

Peugeot 5008 2022 года получит: новые бамперы, расширенное багажное отделение, светодиодные фары с ДХО, спойлер, удобные пассажирские кресла, улучшенную конструкцию, различных электронных помощников и др.

Сколько будут просить за обновленный автомобиль — неизвестно.