SUV, TUV, XUV: как это расшифровать?

В современной классификации автомобилей в пору запутаться не то, что простому автолюбителю, а и эксперту автомобильного рынка. Все потому, что сами автопроизводители вносят сумятицу в определенные термины. Ниже мы остановимся на классификации кроссоверов SUV, TUV, а также XUV. Что это обозначает и в чем различие?

Термин SUV является аббревиатурой от Sports Utility Vehicle (спортивно-утилитарный автомобиль).

Обозначение XUV появилось благодаря индийским автопроизводителям компании Mahindra. Они посчитали, что их автомобиль не вписывается в существующие рамки и придумали свое. Так и появился Mahindra XUV 500.

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TUV мы обязаны также индусам. Такой индекс присваивается небольшим внедорожникам. Например, модель Mahindra TUV 300, схожая по характеристикам с Обозначениюмы обязаны также индусам. Такой индекс присваивается небольшим внедорожникам. Например, модель Mahindra TUV 300, схожая по характеристикам с Suzuki Jimny . Вероятна и наша "Нива" могла бы претендовать на индекс TUV.