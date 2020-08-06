Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В чем различия между автомобилями SUV, TUV, XUV и как это расшифровывается? 

Car.ru 6 часов назад
SUV, TUV, XUV: как это расшифровать?
Фото: Car.ru
В современной классификации автомобилей в пору запутаться не то, что простому автолюбителю, а и эксперту автомобильного рынка. Все потому, что сами автопроизводители вносят сумятицу в определенные термины. Ниже мы остановимся на классификации кроссоверов SUV, TUV, а также XUV. Что это обозначает и в чем различие?
Термин SUV является аббревиатурой от Sports Utility Vehicle (спортивно-утилитарный автомобиль).
Так обозначают кроссоверы, вроде Hyundai Creta и Renault Duster. Они относятся к классу "В". В класс "С" причислены Toyota RAV4 и Honda CRV.
Обозначение XUV появилось благодаря индийским автопроизводителям компании Mahindra. Они посчитали, что их автомобиль не вписывается в существующие рамки и придумали свое. Так и появился Mahindra XUV 500.
Car.ru
Обозначению TUV мы обязаны также индусам. Такой индекс присваивается небольшим внедорожникам. Например, модель Mahindra TUV 300, схожая по характеристикам с Suzuki Jimny. Вероятна и наша "Нива" могла бы претендовать на индекс TUV.
Car.ru
Видео дня. ГИБДД потребовала убрать женскую парковку от ТЦ
Car.ru: последние новости
Шумовая разметка оказалась опасной Шумовая разметка оказалась опасной Из-за чего перегревается тормозная система в автомобиле Из-за чего перегревается тормозная система в автомобиле Появились первые изображения нового Peugeot 5008 Появились первые изображения нового Peugeot 5008
Комментарии
Бортжурнал , Hyundai , Suzuki Jimny , Renault Duster , Hyundai Creta , Suzuki , Toyota , Renault , Honda , Toyota RAV4
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Вот теперь Ефремов стал мразью»
«Вот теперь Ефремов стал мразью»
Volkswagen выкупит машины у россиян и уничтожит их
Volkswagen выкупит машины у россиян и уничтожит их
«Ефремов находится в руках адвоката-шарлатана»
«Ефремов находится в руках адвоката-шарлатана»
Шумовая разметка оказалась опасной
Шумовая разметка оказалась опасной
Видео
Трагедия в Балашихе: двое погибших
00:08
Трагедия в Балашихе: двое погибших
ДТП
Россиянам выдают новые водительские права
00:32
Россиянам выдают новые водительские права
Автоновости
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
00:44
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
Тест-драйвы
Огненное ДТП под Питером попало на видео
00:33
Огненное ДТП под Питером попало на видео
ДТП
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
01:05
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
ДТП
Россиянам массово «всучивают» поддельные ОСАГО
00:46
Россиянам массово «всучивают» поддельные ОСАГО
Автоновости
Автомобиль въехал в толпу и попал на видео
ДТП
Российский мэр задержан пьяным за рулем
00:44
Российский мэр задержан пьяным за рулем
Автоновости
Российское такси трижды перевернулось в воздухе
00:11
Российское такси трижды перевернулось в воздухе
ДТП Автоновости
Столкновение авто с рестораном попало на видео
01:05
Столкновение авто с рестораном попало на видео
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение