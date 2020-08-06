Почему подушки безопасности выстреливают самопроизвольно?

Подушки безопасности спасли не одну жизнь. Но бывают ситуации, когда подушки выстреливают не во время аварии, а самопроизвольно. Так бывает, когда система восприняла чрезмерную тряску или резкий толчок, как столкновение.

Начинающий автолюбитель во время неудачной парковки может спровоцировать срабатывание подушек, ударившись передними колесами о бордюр.

Российские дороги всегда славились трудной проходимостью. И хотя в последнее время ремонтами дорог занимаются плотно, встретить довольно крупную яму не составит особого труда. Если колесо нырнет в такую яму, то система может воспринять данное действие, как аварию.

Также нередки ложные срабатывания защитных подушек во внедорожниках, которые ехали по крутому склону. Система опознает данное положение автомобиля, как предвестник опрокидывания.