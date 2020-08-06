Из-за чего перегревается тормозная система в автомобиле 

Любой автомобиль может показывать исправную работу, если к нему будет применено соответствующее отношение. Когда владелец не следит за машиной из-за маленького опыта или обычного нежелания, первые сбои появляются уже через несколько тысяч километров.

В автомобиле все элементы важны, но самыми приоритетными являются система рулевого управления и тормозная. Про последнюю мы и поговорим. Когда водитель нажимает на педаль тормоза, кенетическая энергия самой машины перетекает в тепловую энергию при трении тормозных колодок и диска. Иногда эта энергия может достигать убийственных для системы показателей. Что делать в случае, если тормозная система сильно перегрелась и почему это может происходить?

Устройство механизма. Приведем интересный факт — при помощи тепла, которое выделяется в процессе торможения автомобиля со 100 км/ч до полной остановки, можно довести до кипения несколько литров воды буквально за считанные секунды. Если взять в пример грузовик в 38 тонн, который тормозит с 90 км/ч до полной остановки, то его выработки хватит на кипение 53 литров воды. Такая тепловая энергия, которая рассеивается в воздухе, в процессе торможения может разогреть диски и колодки до приличной температуры.

На примере конкретного автомобиля можно проследить перегрев тормозного механизма. Возьмем модернизированный Volkswagen Golf , который имеет двигатель, мощностью 210 л.с., а разгон до 100 км/ч осуществляет за 6.9 секунды. Если после этого резко нажать на тормоз, до момента полной остановки пройдет еще 2.4 секунды, тормозной путь при этом равняется 38 метрам. Это стандартные данные, при таких условиях колодки и диски нагреваются до 200 градусов. Если же провести эксперимент и повторить такие маневры 10-15 раз, температура возрастет до 520 градусов — и это для колодок, а для тормозных дисков — все 650 градусов.

Можно заметить, что показатели выходят за границы нормы. Ведь фрикционный состав на колодке и тормозной диск могут работать исправно до 400 градусов. И эти цифры должны запомнить все любители погонять на светофоре, а потом резко потормозить, когда этого потребует случай.

Многие автовладельцы, когда сталкиваются с вибрацией в руле при нажатии на педаль тормоза, сразу отправляют в сервис. Там специалисты проводят балансировку шин, однако уже через 10-20 км ситуация снова повторяется. И тут все думают об отсутствии профессионализма мастеров. На самом деле, такое явление может быть вызвано плохим обращением с тормозной системой, когда она разогревается до предельных температур.

Как правило, тормозные диски изготавливаются из серого чугуна в паре с графитом — этот материал способен выдерживать высокие температуры до 550 градусов. Однако, на отметке 650 структура материала начинает видоизменяться и он становится очень твердым — НВ 800 при изначальном НВ 220. Из-за этого на поверхности тормозного диска образуется цементит. Он появляется на той площади, с которой соприкасается тормозная колодка. Среди последствий можно выделить неравномерный износ диска.

Итог. Тормозная система, как и любой механизм в машине, может подвергаться перегреву. Как правило, это происходит из-за неправильной эксплуатации со стороны водителя — резкое ускорение и торможение.