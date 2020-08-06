Составлен рейтинг любимых кроссоверов россиян 

Определены самые популярные кроссоверы на российском рынке по итогам продаж за июль 2020 года. По сравнению с первым месяцем лета, в тройке лидеров рейтинга произошли перестановки — Toyota RAV4 сдала позиции и откатилась со второй на четвёртую строчку.

В первую тройку июльского рейтинга любимых кроссоверов россиян попали Creta, Kia Sportage Volkswagen Tiguan, а Toyota RAV4 сместилась на четвёртую строчку в списке. Кроме того, в рейтинг не вошла Niva, которая с июня 2020 года выпускается под брендом Lada , в не Chevrolet . Из списка также вылетела Renault Arkana, которая в июне занимала 11 строчку.

Ниже в таблице приведены самые продаваемые кроссоверы в России в июле 2020 года.

Рост продаж по некоторым кроссоверам мог бы быть выше, однако компании столкнулись с нехваткой автомобилей на складах из-за вынужденно приостановки работы заводов из-за коронавируса.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, в июле российский авторынок впервые с марта вышел в плюс: продажи увеличились на 6,8 процентов, или на 9 097 штук по сравнению с июлем 2019 года, и составили 141 924 автомобиля. Рост спроса обусловлен несколькими факторами, в том числе отложенным спросом и программами господдержки.