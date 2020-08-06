Зачем нужно притирать только что установленные колодки 

Автомобиль показывает исправную работу только в том случае, если хозяин следит за его состоянием. К ежемесячным уходовым процедурам можно отнести мойку, диагностику и замену изношенных элементов. Если не выполнять это своевременно, можно получить много негативных последствий.

Колодки являются самым важным элементом в тормозной системе. Данный элемент отличается очень быстрым износом, поэтому следить за его состоянием нужно в первую очередь. Многие автовладельцы, когда покупают новые колодки и ставят их в тормозную систему, полагают, что после этого можно в привычном режиме пользоваться автомобилей. Однако, это не совсем так.

Что из себя представляет тормозная колодка. Если взять в руку новую колодку и посмотреть на ее поверхность при помощи микроскопа, можно увидеть много выпуклых мест. Эти участки соприкасаются с поверхностью диска. Общая площадь соприкосновений, как правило, составляет не больше 30% от всей площади состава. Если в процессе торможения площадь контакта между элементами совсем маленькая, отмечается повышение температуры пара. Именно поэтому колодки перед эксплуатацией нужно обкатывать.

Приведем пример из реальной жизни. В автомобиле заменили диски и колодки, после этого он проехал только 360 км и потребовалось снова обращаться в сервис. Когда вскрыли тормозную систему, выяснилось, что на колодке каким-то образом оказались вкрапления металла, а на диске — повреждения. Главная ошибка заключалась в том, что владелец машины не прикатал колодки перед полноценным использованием. Из-за этого температура во время торможения повысилась до того уровня, при котором диск разогрелся до состояния пластилина. В один момент она превышала даже 1174 градуса — при таком значении чугун переходит в жидкое состояние. С диска на колодки начали отходить частицы металла, а это привело к тому, что элементы начали перетирать друг друга. Именно поэтому, сразу после установки, нужно прикатывать колодки.

Как это делать. Как только вы заменили тормозные колодки, нужно сделать 10-15 торможений — начальная скорость должна быть не более 80 км/ч, а конечная 30 км/ч. При этом время торможения должно быть более 30 секунд — нельзя прибегать к резким движениям. За такое время элементы тормозной системы смогут охлаждаться правильно. При первых 200 км нужно избегать резких маневров и большой нагрузки на тормоза. От 200 до 500 км, наоборот, можно немного разогреть систему, чтобы дать ей лучше схватиться.

Во время производства на заводе колодки проходят специальную обработку температурой для ускорения стабилизации фрикционной смеси. Завершить и укрепить этот процесс может только автовладелец, если будет выполнять вышеперечисленные требования. Сегодня на прилавке можно увидеть колодки с глянцевым покрытием. Здесь можно точно сказать, что на этапе производства они не подвергались обжигу, а во время эксплуатации будут отличаться низким коэффициентом трения.

Итог. Замена тормозных колодок — процесс, который можно провести самостоятельно. Однако, этого будет недостаточно для дальнейшей эксплуатации автомобиля. Чтобы уже через 200 км снова не поехать в сервис с поломкой, нужно предварительно притирать тормозные колодки.