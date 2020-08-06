Колеса — один из самых важных элементов в автомобиле. Каждый автовладелец должен уделять особое внимание именно этим частям, так как от их исправности зависит безопасность во время движения. Статистика показывает, что многие водители обращаются к ремонту, когда автомобиль уже не может ехать, хотя выявить и предотвратить многие проблемы можно еще на начальном этапе.

Грыжа на колесе — самая распространенная неисправность. Некоторые владельцы не знают, что это такое, можно ли с этим ездить и какие последствия могут возникать. Дальнейшие действия зависят от того, какой размер имеет вздутие. Например, небольшая шишка в 1 см позволяет попользоваться машиной еще какое-то время, но ремонт не стоит откладывать.

Причины появления. Нельзя назвать точную причину, по которой на шине появляется грыжа, так как каждая покрышка имеет особое строение. За все время специалистам удалось выделить несколько. При покупке новой резины мало кто обращает внимание на представленную маркировку. Как правило, во внимание берут такие факторы, как размер и сезон. Однако, некоторые покрышки имеют обозначение в виде буквы R, которая говорит о том, что в резине есть радикальный корд. Если обозначение отсутствует, значит корд диагональный. Корд может разделяться по применяемым материалам — из металла или полимерный. Грыжа на покрышке выступает, когда разрываются структурные нити. Это можно объяснить большими нагрузками, неправильным давлением или повреждениями, которые возникают при наезде на бордюр или яму. Кроме того, появление шишки на колесе может объясняться некачественной резиной или неправильной эксплуатацией.

Нельзя двигаться на большой скорости, тем более, на неровной дороге;

Необходимо минимизировать нагрузку на колеса — нельзя перевозить полный салон пассажиров и большие грузы;

Переставить шину со вздутием на заднюю часть — это поможет не потерять управление, если грыжа лопнет во время движения. Можно ли ездить с грыжей. Вздутие покрышки выглядит очень непривлекательно. Кроме того, это может привести к серьезным проблемам. Худшее, что может произойти — колесо лопнет во время движения. Самым опасным видом считается плечевая грыжа, которая находится в промежутке между протектором и боковой стороной. Протектор на данном участке изнашивается очень быстро, поэтому специалисты не рекомендуют в этом случае пользоваться машиной. Теоретически, перемещаться с вздутием на колесе можно. Но владелец должен постоянно контролировать поврежденный участок и следить за изменениями. При этом, рекомендуется следовать некоторым правилам:

Ремонт или удаление грыжи. Многие автовладельцы, которые сталкиваются с подобной проблемой, задаются вопросом — как быть дальше. Удаление грыжи — это спорный вопрос. Здесь все зависит от уровня повреждения и строения покрышки. Чтобы провести ремонт колеса самостоятельно, необходимо снять покрышку. После этого с внутренней стороны установить латку, которая отличается армирующими свойствами. По размерам данный материал должен быть больше, чем очаг повреждения. На платку сверху наклеивается кусок резины. Недостатком такого ремонта является нарушение балансировки.

Итог. Грыжа на покрышке — очень частая проблема в автомобиле. Если повреждение небольшое, на таком колесе можно ездить еще какое-то время, при этом, стоит соблюдать некоторые требования.