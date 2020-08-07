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В МВД рассказали, нужно ли водителям обязательно менять номера 

РИА Новости и ещё 2 49 минут назад
Водителям не придется в обязательном порядке менять автомобильные номера на новые со вступлением в силу нового национального стандарта, сообщили РИА Новости в МВД России.
Четвертого августа вступил в силу новый национальный стандарт на номера для автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств. В частности, введен тип знаков для транспортных средств с нестандартным местом крепления, уменьшены габаритные размеры знака для мотоциклов, введены спецобозначения для мототехники дипломатических и консульских представительств.

"Установка государственных регистрационных знаков транспортных средств (ГРЗ) новых размеров и формы не является обязательной процедурой для автовладельцев, и может выполняться гражданами исключительно по их желанию или необходимости", — говорится в сообщении ведомства в ответ на соответствующий запрос агентства.

В МВД добавили, что установка автомобильных номеров новых размеров и формы (квадратных) может быть актуальной для владельцев машин из Японии или США. При этом их установка предусмотрена для размещения лишь сзади транспортного средства, в передней части должны размещаться знаки стандартного размера.
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Бортжурнал , Видео , МВД , РИА Новости
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