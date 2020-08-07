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Почему нельзя постоянно использовать ЭКО-режим 

Car.ru 1 час назад
Почему нельзя постоянно использовать ЭКО-режим
Фото: car.ru
Каждый автовладелец имеет собственный стиль вождения. Кто-то предпочитает передвигаться на скорости 50-60 км/ч в целях экономии топлива, а для некоторых и 140 км/ч кажется пустяком. Не все знают, что от стиля вождения зависит многое в работе автомобиля.
Сегодня практически все современные машины оснащаются системой, при помощи которой водитель может выбирать режим движения. Как правило, такое оборудование встречается даже в базовых комплектациях. Рассмотрим, какие режимы бывают в этой системе и какую ошибку допускают многие водители.
Система выбора. В большинстве автомобилей выбор включает 3 режима — стандарт, спорт и эконом. Даже эксперты не могут назвать, какой из них обладает большими преимуществами, так как, фактически, они приблизительно одинаковые. Однако, каждый из них отвечает за определенные функции, но какую цену за это платит водитель? Большинство автовладельцев предпочитает ездить в одном режиме — стандарт. И эта тенденция объясняется тем, что данный вариант считается базовым и включается при каждом запуске двигателя. При таком режиме возможности силовой установки могут быть использованы максимум на 80%. Все знают, что режим спорт позволяет достигать тех характеристик, которые заявлены автопроизводителем. Но что же из себя представляет ЭКО-режим? Как правило, данный вариант создан в целях экономии топлива и продления запаса хода на полном баке.
Чем опасен ЭКО-режим. Несмотря на указанную пользу, вариант может сильно навредить силовой установке — и происходит это, как правило, постепенно, если водитель использует его постоянно. Его действие хорошо отражается на экономии топлива. Некоторые экземпляры в таком режиме могут на полном баке проехать до 700 км. Однако, не следует применять данный вариант каждый раз, так как его частая эксплуатация вредит автомобилю. При его действии трансмиссия тоже начинает работать в другом режиме и переключает передачи только в доступных случаях. Стрелка на тахометре начинает отскакивать уже при 2000 оборотов в минуту. Это приводит к тому, что понижается производительность насоса в топливной системе, а это, как все знают, провоцирует масляное голодание. Промежутки между поршнями и цилиндрами начинают расширяться, из-за этого водитель начинает ощущать повышенную вибрацию. Сюда же можно внести вкладыши и сам коленвал.
В холодный период нельзя злоупотреблять данным режимом, так как это приводит к более длительному прогреванию двигателя.
Как бы парадоксально это не звучало, но отказываться от применения ЭКО-режима тоже не нужно. Иногда машине нужно давать отдохнуть и поработать на пониженной мощности.
Итог. Использовать ЭКО-режим можно в редких случаях, когда действительно требуется сэкономить топливо. Если применять его при каждой поездке, можно получить поломки, требующие дорогостоящего ремонта.
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