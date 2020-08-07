Пять верных способов уничтожить коробку передач

Механическая коробка передач — самая древняя. По идее и самая выносливая, и самая живучая. Убить её сложнее, чем какую-либо другую. Разве что старые гидромеханические автоматы, которые на новых машинах уже не встретишь, могут поспорить с МКПП в надежности. Тем не менее убить неправильными действиями можно даже механику. Ну, или как минимум сильно сократить её ресурс.

Неполный выжим сцепления

Некоторые водители выжимают педаль сцепления не полностью. То ли ход педали слишком большой, то ли спешат. В итоге передача втыкается с усилием или слышен металлический хруст и скрежет. Иногда бывает, что водитель спешит и бросает сцепление до того, как воткнул передачу.

Нога постоянно на сцеплении

Некоторые водители любят держать левую ногу не на полу или площадке для отдыха ноги, а на педали сцепления. Таким образом она всегда чуть-чуть нажата. Ещё много любителей дожидаться зеленого сигнала светофора с выжатым сцеплением. Или подкатываться в пробке на выжатом сцеплении. В результате сильно страдает выжимной подшипник, который постоянно вращается под нагрузкой. Его ресурс заметно сокращается, он начинает шуметь и требовать замены.

Включение задней на ходу

Часто, когда мы разворачиваемся или паркуемся, то включаем заднюю передачу ещё когда машина катится вперед и не остановилась полностью. Аналогично с включением первой после задней. Иногда такие включения сопровождаются скрежетом или повышенным усилием.

Рука на рычаге

Об этом уже говорили миллион раз. Рука, отдыхающая на рычаге механической коробки передач, своим весом давит на вилку, непосредственно передвигающую муфты. Если рука постоянно лежит на рычаге, со временем механизм разболтается.

Удержание машины сцеплением

На подъеме перед светофором или в пробке некоторые водители любят не затягивать ручник, как учили в автошколе, а демонстрировать свое мастерство удержания машины сцеплением. Это сильно ускоряет износ сцепления. Как и заезды на бордюры за счет эффекта схватывания сцепления, а не за счет инерции на малой скорости.

Ещё стоит сказать, что механические коробки передач, как и любые другие, нуждаются в обслуживании. Если передачи плохо втыкаются, надо искать причины, а не прилагать больше усилий. Надо периодически менять масло.

Более того, несмотря на то, что механика по праву считается самой надежной и долговечной КПП из всех существующих, есть немало примеров неудачных механических коробок. Или машин, в которых вроде бы удачная коробка и удачный мотор, но вместе они не ладят, потому что коробка работает на грани своих возможностей.

За примером далеко ходить не надо. ВАЗ по факту до сих пор пользуется коробкой передач (пусть не раз модифицированной), которая разрабатывалась еще в 1980-х, и рассчитана на крутящий момент моторов тех лет. Сегодняшние крутящие моменты 1,6-литровых и тем более 1,8-литровых моторов для неё почти губительны. Коробка работает на грани.

А ещё коробку может убить тюнинг двигателя, который поднимет крутящий момент.