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Tesla Model Y не смогла достичь максимальной дальности 

Car.ru 3 часа назад
Tesla Model Y не смогла достичь максимальной дальности
Фото: Car.ru
Многие американские специалисты считают Tesla Model Y лучшим предложением компании на сегодняшний день. Один из экспертов, также любитель бренда, решил уточнить заявленный максимальный пробег модели на одной зарядке.
Мужчина арендовал Model Y и сделал замеры, которые позволили ему вычислить реальный запас хода. Так как пробег зависит от множества факторов, было выполнено несколько испытаний. Он полностью заряжал автомобиль и ехал со скоростью 110 км/ч, пока уровень заряда не достигал нуля.
Несомненно, это далеко от реальной дорожной ситуации, но поставленная цель — быть непредвзятым.
Тесты производились на одной и той же трассе в Колорадо, где максимальная скорость ограничена отметкой 75 миль в час (120 км/ч). На её протяжении существует перепад высот примерно в полкилометра, но тестовые заезды проходили в обе стороны.
Как показали испытания, электрокар проехал 460 км, против заявленных 500 км. Эксперт допускает, что достичь максимального результата могли помешать температура наружного воздуха, ветер и 20-дюймовые колеса.
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Бортжурнал , Tesla
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