Новый BMW M235 провалил «лосиный тест» 

Испанское издание km77.com опубликовало видео, в котором специалисты провели испытания управляемости BMW M235i поколения F44. В ходе «лосиного теста» немецкий седан не справился с маневрированием на скорости выше 68 километров в час.

По словам журналистов, новый BMW M235i смог преодолеть созданную полосу препятствий только на скорости 68 километров в час. При увеличении скорости движения до 77 километров в час немецкий седан продемонстрировал недостаточное сцепление передних колес с дорогой, поэтому автомобиль регулярно сбивал установленные конусы. А постепенное увеличение скорости приводило к заносам при каждом резком изменении траектории. Подобным результатам немецкий седан обязан жестким шинам Bridgestone Turanza T005.

По мнению экспертов, данный результат является одним из худших за всю историю «лосинного теста». По этому показателю новый BMW M235i уступает даже высоким кроссоверам. К примеру, электрический Hyundai Kona Electric способен преодолевать подобное испытание на скорости 74 километра в час. На скорости 75 километров в час способен справится с маневрами Renault Captur. При достижении скорости 76 километров в час успешно проходит испытание Kia XCeed. Tesla Model 3, в свою очередь, может избежать столкновения на скорости 83 километра в час.

В ходе «лосиного теста» специалисты проверяют управляемость автомобиля на высокой скорости. Испытываемая машина должна совершить резкие маневры, не коснувшись конусов. Таким образом, эксперты имитируют попытку избежать столкновения с неожиданно выскочившим на дорогу животным.