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«Подводные камни» покупки машины онлайн 

Car.ru 3 часа назад
«Подводные камни» покупки машины онлайн
Фото: Car.ru
В мировой практике виртуальные магазины по продаже автомобилей функционируют уже более десятка лет. И хотя в России приобрести машину онлайн стало возможным не так давно, следует все же знать о некоторых неприятных моментах такого вида торговли.
Даже покупая новый автомобиль от именитого автобренда, вы рискуете. Рискуете тем, что не проведя тест-драйв, доверились только описанию машины на сайте. Ведь когда вы сядете за руль, вам может не понравиться все, что угодно.
Сотрудничая с интернет-площадками по продаже брендовых автомобилей с пробегом также нужно держать ухо востро.
Прежде всего, необходимо себя обезопасить от лишних "сюрпризов" и прописать в договоре, что в случае несоответствия комплектации и состояния автомобиля с заявленными параметрами на сайте сделка может быть отменена, и средства должны вернуться полностью.
При этом эксперты автомобильного рынка считают, что в ближайшие десять лет онлайн-продажи автомобилей вырастут в среднем на 7-8%.
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