Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

На дороге сфотографировали новый Renault Duster для России 

Motor.ru 2 часа назад
На дороге подловили новый Renault Duster для России
Фото: Motor.ru
Появилось подтверждение тому, что Renault приступил к испытаниям нового Duster для России — закамуфлированный прототип на российских номерах сфотографировали на дороге. Снимок кроссовера опубликовала «Российская газета».
Слухи о скором появлении нового Duster в России ходят уже несколько месяцев. По одним данным, компания была вынуждена сдвинуть запуск производства модели на московском заводе «Рено Россия» с августа 2020 года на более поздний срок из-за пандемии коронавируса. Однако в Renault эту информацию не подтвердили, подчеркнув, что Duster встанет на конвейер вовремя, но не в последний месяц лета.
По предварительным данным, новый Duster будет повторять версию для бразильского рынка, показанный в начале года. Внешнее её можно отличить по квадратным задним фонарям (они заметны и на российском прототипе), бамперам и салону, как у Arkana. В Бразилии модель доступна с 1,6-литровым атмосферным двигателем либо турбомотором объёмом 1,3 литра.
Нынешний Duster можно купить в России с бензиновыми моторами объёмом 1,6 и 2,0 литра мощностью 114 и 143 лошадиные силы, а также с 1,5-литровым дизелем (109 сил). Привод — передний либо полный, коробка передач — 5-, 6-ступенчатая механическая либо четырёхдиапазонный «автомат». В зависимости от модификации цены варьируются от 777 тысяч до 1,2 миллиона рублей.
По данным Ассоциации европейского бизнеса, за семь месяцев 2020 года Renault Duster был продан в стране в количестве 2,9 тысячи экземпляров. Модель занимает пятое место в списке самых популярных кроссоверов на российском рынке.
Видео дня. Неудачная парковка таксиста обошлась в 300 тыс рублей
Motor.ru: последние новости
Volkswagen продал россиянам предсерийные машины. Их выкупят и уничтожат Volkswagen продал россиянам предсерийные машины. Их выкупят и уничтожат Новый BMW M235 провалил «лосиный тест» Новый BMW M235 провалил «лосиный тест» Видео: что происходит внутри колеса едущего автомобиля Видео: что происходит внутри колеса едущего автомобиля
Комментарии 2
Бортжурнал , Renault Duster , Renault , "Российская газета"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не допустят: эксперт разбил надежды россиян на отмену налога
Не допустят: эксперт разбил надежды россиян на отмену налога
«Подводные камни» покупки машины онлайн
«Подводные камни» покупки машины онлайн
В РФ хотят отменить транспортный налог на ряд авто
В РФ хотят отменить транспортный налог на ряд авто
Пять верных способов уничтожить коробку передач
Пять верных способов уничтожить коробку передач
Видео
Трагедия в Балашихе: двое погибших
00:08
Трагедия в Балашихе: двое погибших
ДТП
Россиянам выдают новые водительские права
00:32
Россиянам выдают новые водительские права
Автоновости
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
00:44
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
Тест-драйвы
Огненное ДТП под Питером попало на видео
00:33
Огненное ДТП под Питером попало на видео
ДТП
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
01:05
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
ДТП
Россиянам массово «всучивают» поддельные ОСАГО
00:46
Россиянам массово «всучивают» поддельные ОСАГО
Автоновости
Автомобиль въехал в толпу и попал на видео
ДТП
Российский мэр задержан пьяным за рулем
00:44
Российский мэр задержан пьяным за рулем
Автоновости
Российское такси трижды перевернулось в воздухе
00:11
Российское такси трижды перевернулось в воздухе
ДТП Автоновости
Столкновение авто с рестораном попало на видео
01:05
Столкновение авто с рестораном попало на видео
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение