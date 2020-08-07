На дороге подловили новый Renault Duster для России

Появилось подтверждение тому, что Renault приступил к испытаниям нового Duster для России — закамуфлированный прототип на российских номерах сфотографировали на дороге. Снимок кроссовера опубликовала «Российская газета».

Слухи о скором появлении нового Duster в России ходят уже несколько месяцев. По одним данным, компания была вынуждена сдвинуть запуск производства модели на московском заводе «Рено Россия» с августа 2020 года на более поздний срок из-за пандемии коронавируса. Однако в Renault эту информацию не подтвердили, подчеркнув, что Duster встанет на конвейер вовремя, но не в последний месяц лета.

По предварительным данным, новый Duster будет повторять версию для бразильского рынка, показанный в начале года. Внешнее её можно отличить по квадратным задним фонарям (они заметны и на российском прототипе), бамперам и салону, как у Arkana. В Бразилии модель доступна с 1,6-литровым атмосферным двигателем либо турбомотором объёмом 1,3 литра.

Нынешний Duster можно купить в России с бензиновыми моторами объёмом 1,6 и 2,0 литра мощностью 114 и 143 лошадиные силы, а также с 1,5-литровым дизелем (109 сил). Привод — передний либо полный, коробка передач — 5-, 6-ступенчатая механическая либо четырёхдиапазонный «автомат». В зависимости от модификации цены варьируются от 777 тысяч до 1,2 миллиона рублей.