Владельцев авто предупредили о серьезных изменениях

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Российских автомобилистов предупредили о ряде изменений 

Вечерняя Москва и ещё 19 2 часа назад
Российских автомобилистов предупредили о ряде важных изменений. Об этом говорится в издании Autonews.
В частности, будут пересмотрены тарифы ОСАГО. Тарифный коридор базовой ставки расширят на 10 процентов, также водители получат возможность подобрать индивидуальный тариф с учетом множества факторов, например, типа и возраста автомобиля, семейного положения, наличия грубых нарушений правил дорожного движения и др.
Кроме того, после 30 сентября будет возвращена процедура технического осмотра транспортного средства перед получением полиса. Посещение пункта техобслуживания обяжут фиксировать на фотокамеру.
Тарифы на платных дорогах М3, М4 и М11 будут снижены, также на платных магистралях автомобилистам разрешат развивать скорость до 130 километров в час.
Сотрудники ГИБДД получат новую аппаратуру, которая позволит оценивать техническое состояние автомобиля.
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Бортжурнал , Видео , ГИБДД
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