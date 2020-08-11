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Новый Nissan GT-R появится в 2023 году 

Авторамблер и ещё 1 2 часа назад
Новый Nissan GT-R появится в 2023 году
Фото: Авторамблер
Суперкар следующей генерации может дебютировать уже скоро, но ясности касательно его анатомии до сих пор нет.
Nissan GT-R R35 — один из самых прославленных автомобилей японской марки. Он отлично показал себя в разных автоспортивных дисциплинах, а его тюнинговый потенциал давно стал легендарным. Производитель не планирует отказываться от "гэтера" — по данным Automotive News, модель нового поколения может появиться уже в 2023 году.
Авторамблер
Каким будет суперкар следующей генерации — вопрос открытый. Известно, что он превратится в гибрид с системой рекуперативного торможения а-ля формульная KERS, которая позволит запасать электрические "заряды" и использовать их для кратковременных рывков. Вне всяких сомнений, новый GT-R превзойдет по мощности современный автомобиль и, полагаем, выдаст не менее 800 л.с.
Впрочем, до сих пор не сообщается о принципиальной компоновочной схеме. Интересно, сменит ли GT-R переднемоторную компоновку на среднемоторную, как это сделал Chevy Corvette?
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Бортжурнал , Nissan , Nissan GT-R , Авторамблер
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