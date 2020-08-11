Как будет выглядеть новый российский электрокар

В базе Роспатента обнаружили охранный документ и изображение нового российского электромобиля, который «будет лучше зарубежных аналогов». Автором проекта указан ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого».

О том, что Петербургский политех разрабатывает собственный автомобиль с нулевым уровнем выбросов, стало известно несколько лет назад. Так, весной 2018 года специалисты пообещали президенту Владимиру Путину создать «отечественный электромобиль, превосходящий по своим параметрам зарубежные аналоги». На это Путин ответил, что «в прошлом в стране уже пытались делать электрокары, но получилось не очень». Однако в политехе заверили, что справятся с этой задачей и пообещали использовать цифровые технологии и «элементы бионического дизайна».

Теперь же появилось патентное изображение модели. По всей видимости, это малогабаритный двухдверный сити-кар с короткими свесами, узкими наружными зеркалами и «парящей» крышей. Пластиковые накладки из неокрашенного пластика на порогах и колёсных арках указывают на «внедорожный» характер машины. Станет ли электромобиль серийным, пока неизвестно.

В России разрабатываются и другие электромобили. Наиболее близок к серийному производству сити-кар Zetta, который планируется собирать в Тольятти и продавать по цене от 450 тысяч рублей. В движение его приводят четыре асинхронных мотора-колеса Дуюнова — их суммарная мощность составляет 98 лошадиных сил.

Zetta

На одном заряде батареи ёмкостью 10 киловатт-часов Zetta проезжает 200 километров. Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров , что серийное производство модели запустят до конца 2020 года и не исключил экспорт электрокаров за рубеж.

Однако существуют и менее успешные проекты по созданию отечественных электрокаров, в их числе «Монарх», придуманный новосибирским бизнесменом Алексеем Пономаренко. Разработкой этой модели уже несколько лет занимается ООО «Новые технологии Сибири», однако дальше строительства недоделанного макета проект до сих пор не продвинулся.