Bentley выпустила игрушечное купе по цене Sandero

Компания Bentley выпустила линейку игрушечных купе Continental GT в масштабах 1:8, 1:43 и 1:64. Самую крупную модельку, которую специалисты Bentley вручную собирают 300 часов, оценили в 6995 фунтов стерлингов (673 тысячи рублей) — за эти деньги в Великобритании можно приобрести настоящий хэтчбек Dacia Sandero

Модель Bentley Continental GT в масштабе 1:8 довольно габаритная: длина игрушки достигает 78 сантиметров, ширина — 40 сантиметров, высота — 24 сантиметров. Заказчик вправе обговаривать не только цвет кузова, но и выбрать расположение руля, а также персонализировать отделку интерьера и экстерьера, почти как в настоящем конфигураторе Bentley.

Утверждается, что игрушечная копия Bentley состоит из более чем 1000 деталей, сборка происходит вручную специалистами из Крю, причём на создание каждой модельки уходит около 300 часов. Будут ли у масштабной модели Continental GT открываться двери и капот, а также зажигаться фары — не сообщается.

Для желающих приобрести оригинальный игрушечный Bentley предусмотрены и более компактные модельки в формате 1:43 и 1:64. Заказавая такие купе, можно выбрать только цвет кузова, хромированную или чёрную отделку интерьера. Цены гораздо доступнее: Continental GT в масштабе 1:43 обойдётся в 85 фунтов стерлингов (8200 рублей), а самую маленькую и дешёвую модельку 1:64 можно купить за 12 фунтов стерлингов (1150 рублей).