Идеальный BMW M5 1993 года оценили в 5,3 млн рублей

На Auto.ru появилось объявление о продаже спортседана BMW M5 E34 1993 года выпуска за 5,3 миллиона рублей. Высокая цена объясняется идеальным техническим состоянием автомобиля и небольшим пробегом — за 27 лет он проехал всего 26 тысяч километров.

Автор объявления отмечает, что, несмотря на внушительный возраст, BMW M5 E34 сохранился как новый, и предлагает купить машину «для души и инвестиции». Спортседан укомплектован 3,8-литровым бензиновым мотором мощностью 340 лошадиных сил, который сочетается с механической коробкой передач и задним приводом. С такой силовой установкой M5 разгоняется до «сотни» примерно шесть секунд.

Модель производилась с 1988 по 1995 год. За это время было собрано 12 254 экземпляра M5, 891 из которых — в кузове универсал. Второй вариант встречается реже.

В начале августа один из 891 существующего универсала BMW M5 90-х годов выставили на аукцион на американской площадке Bring A Trailer. Всего за несколько дней ставка увеличилась в несколько раз и в результате автомобиль был продан за 51 тысячу долларов (3,7 миллиона рублей по нынешнему курсу).