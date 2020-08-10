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Идеальный BMW M5 1993 года оценили в 5,3 миллиона рублей 

Motor.ru и ещё 1 3 часа назад
Идеальный BMW M5 1993 года оценили в 5,3 млн рублей
Фото: Motor.ru
На Auto.ru появилось объявление о продаже спортседана BMW M5 E34 1993 года выпуска за 5,3 миллиона рублей. Высокая цена объясняется идеальным техническим состоянием автомобиля и небольшим пробегом — за 27 лет он проехал всего 26 тысяч километров.
Автор объявления отмечает, что, несмотря на внушительный возраст, BMW M5 E34 сохранился как новый, и предлагает купить машину «для души и инвестиции». Спортседан укомплектован 3,8-литровым бензиновым мотором мощностью 340 лошадиных сил, который сочетается с механической коробкой передач и задним приводом. С такой силовой установкой M5 разгоняется до «сотни» примерно шесть секунд.
Модель производилась с 1988 по 1995 год. За это время было собрано 12 254 экземпляра M5, 891 из которых — в кузове универсал. Второй вариант встречается реже.
В начале августа один из 891 существующего универсала BMW M5 90-х годов выставили на аукцион на американской площадке Bring A Trailer. Всего за несколько дней ставка увеличилась в несколько раз и в результате автомобиль был продан за 51 тысячу долларов (3,7 миллиона рублей по нынешнему курсу).
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Бортжурнал , BMW M5 , BMW
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