Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте

Столичного водителя оштрафовали за выезд и остановку на полосе общественного транспорта, сообщает телеканал Москва 24.

О происшествии рассказала Марина Деветьярова, которая получила штраф в 3 тысячи рублей. Она сообщила, что остановка была вынужденной, поскольку у нее стремительно начало падать давление в шинах. Деветьярова отметила, что она включила сигнал аварийной остановки и стала ожидать мобильного шиномонтажа.

"4 августа мне приходит штраф три тысячи рублей. Самое забавное, то что на фотографии, которую сняла камера, четко виден знак аварийной остановки", — рассказала Деветьярова.

По словам автоэксперта Павла Будякова, подобное нарушение может фиксировать только сотрудник ГИБДД . Он отметил технический недостаток системы видеофиксации нарушений ПДД, поскольку она не может учесть всех тонкостей ситуации, складывающейся на дороге.

Однако совсем без техники в настоящий момент сложно обойтись. Столица входит в десятку мировых лидеров по покрытию дорог устройствами видеофиксации. Более трех тысяч камер передают данные в Центр организации дорожного движения. Данные устройства, по словам экспертов, фиксируют нарушения, а также помогают специалистам ЦОДД следить за дорожным движением в Москве.

Некоторые водители дают советы в Сети, как избежать штрафа. В частности, они предлагают прикрыть номер тряпочкой. Однако, по действующему законодательству, в случае применения подобного "лайфхака" нарушителю грозит лишение прав.

Сообщается, что водители имеют возможность обжаловать штраф. В Московской административной дорожной инспекции рассказали, что только за 2020 год было отменено 3 тысячи штрафов, которые были наложены с помощью данных с камер.

Главный специалист пресс-службы МАДИ Артем Худяков подчеркнул, что чаще всего при обжаловании специалисты встают на сторону автомобилистов.

"Обращения от граждан, которые к нам поступают мы рассматриваем комплексно и в индивидуальном порядке. В спорных ситуациях всегда встаем на строну автомобилистов", — сообщил Худяков.

Отмечается, что водитель может получить положительное заключение при обжаловании штрафа, если имелась техническая неисправность автомобиля или препятствие на дороге. Также доводами в пользу автовладельцев может стать плохое самочувствие водителя или пассажира, а также опасность, создаваемая грузом.

Обжаловать штраф москвичи могут на порталах mos.ru или avtokod.mos.ru. Подать заявление необходимо в течение 10 дней с момента получения копии о постановлении.

Ранее автомобилистам рассказали об изменениях в транспортном законодательстве, которые вступят в силу осенью 2020 года. В частности, начнут действовать новые правила расчета стоимость полисов ОСАГО с конца августа. Кроме того, 30 сентября будет снято постановление об отмене техосмотра.