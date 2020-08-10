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Объявлены российские цены на новый Kia K5 

Motor.ru и ещё 4 5 часов назад
Объявлены российские цены на новый Kia K5
Фото: Motor.ru
Компания Kia назвала стоимость нового седана K5 в России, который фактически заменит собой Optima. Модель предложат в семи комплектациях и только с передним приводом. Минимальная стоимость седана составит 1 489 000 рублей.
«Базовый» Kia K5 получит двухлитровый бензиновый двигатель мощностью 150 лошадиных сил и 192 Нм крутящего момента. Оснащение модификации Classic, помимо прочего, будет включать светодиодную оптику, 16-дюймовые колесные диски, набор систем активной безопасности, а также систему выбора режимов движения и бортовой компьютер с 4,2-дюймовым экраном. Стоимость начального исполнения — 1 489 000 рублей.
Комплектация Comfort отличится светодиодными противотуманными фарами, двухзонным климат-контролем, передними и задними датчиками парковки, а также камерой заднего вида и мультимедийной системой с восьмидюймовым дисплеем. Цена такого автомобиля составит уже 1 609 900 рублей.
Начиная с комплектации Luxe, у корейских седанов помимо двухлитрового двигателя будет доступен 2,5-литровый агрегат мощностью 194 лошадиные силы и 246 Нм крутящего момента. Кроме того, такая версия подразумевает светодиодную заднюю оптику, 17-дюймовые колёсные диски, кожаную отделку салона, а также электрорегулировки водительского кресла, систему бесключевого доступа и запуск двигателя кнопкой. В зависимости от двигателя цена K5 в комплектации Luxe будет варьироваться от 1 709 900 рублей до 1 839 900 рублей.
Комплектация Prestige — это оборудование Luxe плюс система кругового обзора, контроль слепых зон, а также функция слежения за поперечным трафиком сзади. Стоимость «престижного» седана — от 1 799 900 рублей до 1 929 900 рублей.
В модификации Style четырехдверка будет оборудована 18-дюймовыми колесными дисками, спортивным передним бампером, а также мультимедиа с 10,25-дюймовым дисплеем и встроенной навигационной системой, а также аудиосистемой Bose. В этом исполнении модель можно будет приобрести по цене от 1 849 900 рублей до 1 979 900 рублей.
Начиная с комплектации GT Line, седан будет доступен только с 2,5-литровым двигателем и восьмиступенчатым «автоматом». Версия отличается спортивным обвесом, чёрным спойлером на крышке багажника и панорамной крышей с люком. Помимо этого, интерьер модификации отличается иным декором, 12,3-дюймовой цифровой приборной панелью и фоновой подсветкой салона. Стоимость Kia K5 GT Line составит 2 109 900 рублей.
Топовая версия седана — GT Line+ — получит интеллектуальный круиз-контроль с функцией полной, систему предотвращения фронтального столкновения и другие активные системы безопасности. Кроме того, в комплектацию автомобиля войдёт цветной проекционный дисплей. Стоимость Kia K5 GT Line+ — 2 199 900 рублей
В настоящий момент новый Kia K5 доступен для онлайн-заказа. В дилерских центрах автомобили появятся 1 сентября.
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Бортжурнал , Kia
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