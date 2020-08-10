Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кто и когда придумал название «Жигули»? 

Car.ru 5 часов назад
Кто придумал название «Жигули»?
Фото: Car.ru
В свое время бренд "Жигули" был весьма популярен у нас в стране. Теперь о нем могут помнить только водители с большим стажем. Но как появилось это название?
В 1968 году в журнале "За рулем" был объявлен большой конкурс на название нового легкового автомобиля. Новое имя готовили для ВАЗ-2101.
В редакцию журнала пришло более 50 000 писем с вариантами названий. Сотрудникам издания пришлось немало потрудиться, чтобы рассмотреть все предложенные варианты.
В итоге круг обрисовался в районе 1 800 названий. Для начала отбросили неблагозвучные названия вроде "Новорожец". Не стали рассматривать явно коммунистические — ВИЛ-100 (Владимиру Ильичу Ленину — 100 лет).
Руководству автозавода пришлось по душе название "Лада". А вот в министерстве решили оставить название "Жигули". Оба бренда стали использовать в названии отечественной марки автомобилей. Только "Жигули" применяли для внутреннего рынка, а на экспорт отправлялись машины с шильдиком "Лада" на латинице.
Видео дня. Российских автомобилистов предупредили о важных изменениях
Car.ru: последние новости
Осенью для российских автомобилистов вступят в силу нововведения Осенью для российских автомобилистов вступят в силу нововведения Сравнение VW Jetta, Mazda 3 и KIA Cerato Сравнение VW Jetta, Mazda 3 и KIA Cerato АвтоВАЗ будет использовать платформу CMF АвтоВАЗ будет использовать платформу CMF
Комментарии
Бортжурнал , Lada , За рулем
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«LADA Vesta будто подменили за 4 года»
«LADA Vesta будто подменили за 4 года»
Российских водителей ждет новое правило
Российских водителей ждет новое правило
Красавица-блогер трагически погибла в Таиланде
Красавица-блогер трагически погибла в Таиланде
Найден новый способ не платить водителям по ОСАГО
Найден новый способ не платить водителям по ОСАГО
Видео
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
03:26
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
Бортжурнал
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
00:40
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
ДТП
Трагедия в Балашихе: двое погибших
00:08
Трагедия в Балашихе: двое погибших
ДТП
Россиянам выдают новые водительские права
00:32
Россиянам выдают новые водительские права
Автоновости
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
00:44
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
Тест-драйвы
Огненное ДТП под Питером попало на видео
00:33
Огненное ДТП под Питером попало на видео
ДТП
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
01:05
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
ДТП
Россиянам массово «всучивают» поддельные ОСАГО
00:46
Россиянам массово «всучивают» поддельные ОСАГО
Автоновости
Автомобиль въехал в толпу и попал на видео
ДТП
Российский мэр задержан пьяным за рулем
00:44
Российский мэр задержан пьяным за рулем
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение