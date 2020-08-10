Кто придумал название «Жигули»?

В свое время бренд "Жигули" был весьма популярен у нас в стране. Теперь о нем могут помнить только водители с большим стажем. Но как появилось это название?

В 1968 году в журнале "За рулем" был объявлен большой конкурс на название нового легкового автомобиля. Новое имя готовили для ВАЗ-2101.

В редакцию журнала пришло более 50 000 писем с вариантами названий. Сотрудникам издания пришлось немало потрудиться, чтобы рассмотреть все предложенные варианты.

В итоге круг обрисовался в районе 1 800 названий. Для начала отбросили неблагозвучные названия вроде "Новорожец". Не стали рассматривать явно коммунистические — ВИЛ-100 (Владимиру Ильичу Ленину — 100 лет).