Сталлоне продает Cadillac за 350 тысяч долларов 

Сильвестр Сталлоне продает свой Cadillac за 350 000 долларов. Экземпляр эксклюзивный, так как над ним работали по индивидуальному заказу.

Заявлено, что данный автомобиль стоит своих денег. Что касается пробега, он всего 1610 км. Вероятно, актер выезжал на нем крайне редко. Длина авто составляет более 6 метров.

Исполнение салона включает дорогую кожу, кресла с функцией автоматического массажа, мини-бар и беспроводной интернет, который ловит практически в любом месте. Сам Сталлоне говорит, что этот экземпляр для избранного.

Напомним, что актер приобрел его за 89 000 долларов, на его полную доработку ушло 136 000 долларов.

Заметим, что Cadillac — это не любимый автомобиль актера. Его привлекают мощные и компактные спорткары, которых у него целый автопарк. Стоимость всех авто в его гараже составляет более 15 миллионов долларов.