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Nissan Qashqai нового поколения сфотографировали на дороге 

Motor.ru и ещё 2 2 часа назад
Nissan Qashqai нового поколения сфотографировали на дороге
Фото: © motor1.com
Nissan испытывает Nissan Qashqai третьего поколения поколения — закамуфлированный прототип сфотографировали во время тестов на дорогах общего пользования. Несмотря на обилие маскировки, уже можно сделать некоторые выводы о грядущей модернизации популярного кроссовера.
Судя по снимкам, опубликованным Motor1.com, дизайн экстерьера изменится в том же ключе, что и у X-Trail, однако Qashqai сохранит характерную V-образную радиаторную решётку. Зато оформление кормы полностью новое, с модернизированными задними фонарями и новым бампером. Также ожидается, что модель увеличится в размерах по сравнению с предшественником. Фотографий салона пока нет, однако, по предварительным данным, Qashqai лишится большинства физических кнопок и аналоговой приборной панели — ей на смену придёт цифровая.
© motor1.com
© motor1.com
Ранее стало известно, что новый Qashqai останется без неэлектрифицированных установок и дизелей, которые были доступны в Европе. Таким образом, все версии кроссовера будут «мягкими» либо заряжаемыми гибридами. Также для модели заявлена установка e-Power от хэтчбека Note: за вращение передних колёс будет отвечать электромотор, а роль бензинового двигателя сведётся к подзарядке аккумуляторных батарей.
Nissan Qashqai нового поколения должен дебютировать уже осенью на автосалоне во Франкфурте, а у дилеров модель появится до конца 2020 года.
Nissan Qashqai актуального поколения продаётся с 2013 года, а в 2017 году он пережил рестайлинг. В России цены на модель начинаются от 1,5 миллиона рублей за модификацию с базовым турбомотором 1.2 мощностью 115 лошадиных сил, вариатором и передним приводом.
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Бортжурнал , Nissan , Nissan Qashqai
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