АвтоВАЗ: «Еще один год под защитой»

АвтоВАЗ запустил программу "Еще один год под защитой". Она позволит автовладельцам получить возможность гарантийного ремонта основных узлов автомобиля (силового агрегата, подвески, электрооборудования) в течение года после окончания заводской гарантии.

Тем, кто желает воспользоваться программой, необходимо проходить регламентное техническое обслуживание у официальных дилеров, а также доплатить 9 тысяч рублей при покупке нового автомобиля. Доплата за машину с пробегом составит 10 тысяч рублей, при условии, что ее заводская гарантия еще действует.

Также участникам акции будет доступна программа помощи на дорогах под названием Road Assistanse, в рамках которой в 101 городе России в радиусе 30 км от города специалисты техпомощи помогут заменить колеса, подвезти топливо, подзарядить аккумулятор и доставить автомобиль на сервис.