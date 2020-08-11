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АвтоВАЗ предложил покупателям заплатить за дополнительный год гарантии 

Wroom.ru 3 часа назад
АвтоВАЗ: «Еще один год под защитой»
Фото: Wroom.ru
АвтоВАЗ запустил программу "Еще один год под защитой". Она позволит автовладельцам получить возможность гарантийного ремонта основных узлов автомобиля (силового агрегата, подвески, электрооборудования) в течение года после окончания заводской гарантии.
Тем, кто желает воспользоваться программой, необходимо проходить регламентное техническое обслуживание у официальных дилеров, а также доплатить 9 тысяч рублей при покупке нового автомобиля. Доплата за машину с пробегом составит 10 тысяч рублей, при условии, что ее заводская гарантия еще действует.
Также участникам акции будет доступна программа помощи на дорогах под названием Road Assistanse, в рамках которой в 101 городе России в радиусе 30 км от города специалисты техпомощи помогут заменить колеса, подвезти топливо, подзарядить аккумулятор и доставить автомобиль на сервис.
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Бортжурнал , Автоваз
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