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Самые надежные автомобили российского рынка 

Car.ru и ещё 1 2 часа назад
Самые надежные автомобили российского рынка
Фото: Car.ru
Автолюбители рассказали о пятерке самых дешевых, но надежных автомобилях.
Первое место в этом рейтинге получил автомобиль ГАЗ-66. Это достаточно простой, с конструктивной точки зрения, грузовик, используемый военными. Но у него производительный мотор и очень высокое качество комплектующих.
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Следом в рейтинге разместился гражданский BMW E-34. Седан, который выпускался в начале 90-х годов прошлого столетия, до сих пор ездит по дорогам России, что красноречиво говорит об его высокой надежности.
Car.ru
«Бронзовое» место рейтинга занимает автомобиль Volvo 740, который имеет высокопроизводительный двигатель, работающий в паре с АКПП. И «отдать» за такое авто придется около 200 тысяч рублей.
Четвертую позицию занял очередной «немец». Mercedes-Benz W123 многие фанаты бренда считают лучшей моделью за все время работы компании. Высокая надежность «дополняется» двигателем на 2,4 литра.
Saab 9000 замыкает ТОП-5. Его автолюбители ценят за низкую стоимость на вторичном рынке и высокую надежность двигателя и «коробки».
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Комментарии
Бортжурнал , Volvo , Volvo 740 , BMW , Saab 9000 , Saab , Mercedes-Benz
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