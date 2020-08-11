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Простой способ сохранения настроек при снятии клемм с аккумулятора 

Car.ru 2 часа назад
Как снять клеммы с аккумулятора и сохранить настройки авто
Фото: Car.ru
Для обслуживания штатного стартерного аккумулятора последний иногда требуется изъять из автомобиля. При этом машина полностью обесточится.
Ничего не было бы проще, если бы речь шла о машине прошлых лет, где из дополнительного оборудования была только магнитола. Современные машины имеют множество различных вспомогательных систем, которым для работы требуется электричество.
Полное отключение питания приведет к сбросу настроек и возможным сбоям в работе автомобиля.
Чтобы этого избежать, было придумано устройство, в состав которого входит небольшой, но довольно мощный аккумулятор. Прибор подключается к гнезду прикуривателя. После подключения можно смело отключать клеммы основного аккумулятора.
У вышеупомянутого устройства имеется один глобальный минус — оно очень дорого стоит. Поэтому автолюбители придумали ему адекватную замену.
Требуется собрать простую схему, где источником питания будет батарейка "Крона" и штекер, который будет подключаться к гнезду прикуривателя.
Car.ru
Далее производим манипуляции, аналогичные тем, которые делали с дорогостоящим заводским устройством. Питания "Кроны" должно быть достаточно для сохранения настроек электронных систем автомобиля. Важно соблюдать полярность!
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