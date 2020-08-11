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Чем опасна для водителя и пассажиров обычная тряпка из микрофибры? 

Car.ru 6 часов назад
Чем опасна тряпка из микрофибры?
Фото: Car.ru
В век технологий прогресс докатился даже до тряпок. Раньше водители несли в гараж ветошь из старого белья. Теперь у каждого уважающего себя водителя имеется современная тряпка из микрофибры.
Это такой синтетический материал, структура которого позволяет быстро впитывать довольно большое количество воды. Также во время протирки такой тряпкой поверхностей в автомобиле не остаются ворсинки. Не тряпка, а идеал!
Но, оказывается, у данного "ангелочка" есть и темная сторона. В середине прекрасной тряпки запросто расселяются всевозможные бактерии.
Поэтому чистая еще на вид тряпка может быть опасной как для водителя, так и для пассажиров.
Поэтому, не дожидаясь, пока тряпка станет явно грязной, необходимо ее стирать в горячей воде с мыльным раствором. Чтобы вредоносные бактерии исчезли. А вот кипятить такое изделие не рекомендуется. Допускается до 500 стирок.
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