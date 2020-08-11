Чем опасна тряпка из микрофибры?

В век технологий прогресс докатился даже до тряпок. Раньше водители несли в гараж ветошь из старого белья. Теперь у каждого уважающего себя водителя имеется современная тряпка из микрофибры.

Это такой синтетический материал, структура которого позволяет быстро впитывать довольно большое количество воды. Также во время протирки такой тряпкой поверхностей в автомобиле не остаются ворсинки. Не тряпка, а идеал!

Но, оказывается, у данного "ангелочка" есть и темная сторона. В середине прекрасной тряпки запросто расселяются всевозможные бактерии.

Поэтому чистая еще на вид тряпка может быть опасной как для водителя, так и для пассажиров.

Поэтому, не дожидаясь, пока тряпка станет явно грязной, необходимо ее стирать в горячей воде с мыльным раствором. Чтобы вредоносные бактерии исчезли. А вот кипятить такое изделие не рекомендуется. Допускается до 500 стирок.