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Амфибию из «Запорожца» и лодки продают за 1 миллион рублей 

Car.ru 36 минут назад
Амфибию из «Запорожца» и лодки продают за миллион рублей
Фото: Car.ru
Очередной жертвой эксперимента доморощенных тюнеров стал старенький «Запорожец», обнаруженный где-то под Краснодаром.
Из некогда народного автомобиля создали амфибию, больше напоминающую моторную лодку на колесах. Не трудно догадаться, что двигатель на лодку установлен от «Запорожца».
Основой амфибии послужила лодка, на которую водрузили две пары колес, дабы та могла перемещаться по дорогам. Силовым агрегатом послужил движок от «Запора», который установили в кормовой части амфибии. Для передвижения по воду у лодки имеются два загребных винта, работающих в паре с двигателем. Чтобы завести мотор, владелец использует кривой стартер, который расположен между винтами.
Импровизированная кабина представляет собой ветровое стекло и дуги, накрытые тентом из брезента, в котором есть небольшие окошки. Чтобы попасть во внутрь, нужно проявить небольшую сноровку, перепрыгнув через борт амфибии.
Внутреннее содержимое кабины мало чем отличается от автомобильной. На месте остались педали сцепления, тормоза и газа, та же «запорожская» приборная панель и руль, на месте отказался и рычаг передач.
«Мечта», построенная в далеком 1964 году, оснащена задними фарами от «Москвича» и всей необходимой светотехникой. По дороге амфибия набирает скорость 70 км/час. Владелец «Мечты» утверждает, что по воде его детище мчится со скоростью 50 км/час.
В данный момент амфибия выставлена на продажу, владелец которой рассчитывает выручить за весьма потрепанное транспортное средство 1 миллион рублей.
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