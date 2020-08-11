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Audi представила новое поколение модели S3 

Motor.ru и ещё 1 2 часа назад
Audi представила новое поколение модели S3
Фото: Motor.ru
Компания Audi официально представила новое поколение «заряженных» S3 в кузове седан и хэтчбек. Новые модели выросли в размерах, изменили внешность, а также получили обновленную линейку моторов. Первые автомобили можно будет приобрести в октябре.
Audi S3 Sportback и S3 Sedan можно опознать по шестиугольной решетке Singleframe с сотами, увеличенным воздухозаборникам в переднем бампере, выраженном заднему диффузору и четырем выхлопным патрубкам. В каждую блок-фару «эс-третих» встроены 15 пиксельных светодиодов хордовых огней, десять из которых образуют две вертикальные линии. Матричная оптика доступна за доплату.
По сравнению с предыдущим поколением, новые S3 увеличились в габаритах. Модификация Sportback стала длиннее на три сантиметра, «седан», в свою очередь вырос в длину на четыре сантиметра. Уже в «базовой» комплектации «заряженные» модели оборудуются интеллектуальной спортивной подвеской, благодаря которой клиренс автомобиля уменьшился на 15 миллиметров. Новые S3 можно приобрести с 18-дюймовыми в «базе» или с 19-дюймовыми колесами за дополнительную плату.
Салон «заряженных» модификаций выполнен из натуральной кожи с алюминиевыми и карбоновыми вставками. Обивка спортивных сидений изготовлена из переработанных пластиковых бутылок. Уже в стандартной комплектации в моделях устанавливается 10,25-дюймовая виртуальная приборная панель. Кроме того, новые S3 получили сенсорную информационно-развлекательную платформу третьего поколения, которая включает в себя встроенную точку доступа Wi-Fi и технологию прогноза развития дорожной ситуации. Еще одной особенностью новых моделей является наличие это ключа Audi Connect, который позволяет клиенту запирать и отпирать автомобиль, а также запускать двигатель через свой смартфон.
Под капотом новых S3 установлен двухлитровый TFSI мощностью 310 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента. Агрегат «заряженных» новинок работает в паре с семиступенчатым «роботом». До «сотни» обе модели разгоняются за 4,8 секунды. Максимальная скорость автомобилей составляет 250 километров в час.
Прием заказов на новые Audi S3 стартует в европейских странах в августе 2020 года. Первые экземпляры поступят к дилерам в начале октября. В Германии цены на S3 Sportback начинаются от 46 302 евро (примерно 3 950 000 рублей по текущему курсу).
За модификацию S3 Sedan придется заплатить минимум 47 179 евро (примерно 4 050 000 рублей по текущему курсу). Также на старте продаж клиентам будет доступна лимитированная серия Edition one, которая будет поставляться в цвете Python Yellow для Sportback или Tango Red для Sedan.
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Бортжурнал , Audi , Audi S3
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