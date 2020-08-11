Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Роскошный экспедиционный внедорожник из ЛуАЗа 

Car.ru 3 часа назад
Создан экспедиционный внедорожник из ЛуАЗа
Фото: Car.ru
Мало кому придет в голову мысль использовать в качестве надежного экспедиционного внедорожника… ЛуАЗ.
Луазик и маловат, и ненадежен, и большие претензии к качеству запчастей и сборке авто. Однако энтузиасты решили исправить ситуацию, изменив ее в корне, и построить на базе ЛУАЗ-969 отменного «проходимца».
От самого ЛуАЗа мало что осталось. Разве что часть кузова, да элементы подвески. Именно родная подвеска давала высокую проходимость «Луазикам». Карбюраторный движок был заменен на немецкий турбодизель, из-за объемов которого пришлось дорабатывать капот, устанавливая воздухозаборник.
Помогает мотору и шноркель, через который тот «дышит». Благодаря высоко поднятой выхлопной трубе, внедорожник теперь смело может штурмовать реки вброд, глубина которого может доходить до 80 см.
Кузов нового «экспедиционника» был перекроен основательно. В качестве задней двери мастера установили задом наперед переднюю дверь, подогнав ее под необходимые габариты. Дверные ручки установили от «Москвича», а крышу позаимствовали от зарубежного микроавтобуса. Эксклюзивный бампер «украсила» лебедка. В салоне установили новые и более комфортные сиденья. Обули «экспедиционник» в 14-дюймовые колеса. Такой проект обошелся автовладельцу не дешево.
Видео дня. Инженер-самоучка из Петербурга собрал электрический веломобиль
Car.ru: последние новости
Почему россияне отказываются от платных стоянок Почему россияне отказываются от платных стоянок Чем опасна для водителя и пассажиров обычная тряпка из микрофибры Чем опасна для водителя и пассажиров обычная тряпка из микрофибры Zetta — первый электрокар в России Zetta — первый электрокар в России
Комментарии
Бортжурнал
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«LADA Vesta будто подменили за 4 года»
«LADA Vesta будто подменили за 4 года»
Российских водителей ждет новое правило
Российских водителей ждет новое правило
«Вот теперь Ефремов стал мразью»
«Вот теперь Ефремов стал мразью»
Топ ошибок водителей, которые чреваты дорогим ремонтом авто
Топ ошибок водителей, которые чреваты дорогим ремонтом авто
Видео
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
03:26
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
Бортжурнал
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
00:40
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
ДТП
Трагедия в Балашихе: двое погибших
00:08
Трагедия в Балашихе: двое погибших
ДТП
Россиянам выдают новые водительские права
00:32
Россиянам выдают новые водительские права
Автоновости
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
00:44
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
Тест-драйвы
Огненное ДТП под Питером попало на видео
00:33
Огненное ДТП под Питером попало на видео
ДТП
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
01:05
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
ДТП
Россиянам массово «всучивают» поддельные ОСАГО
00:46
Россиянам массово «всучивают» поддельные ОСАГО
Автоновости
Автомобиль въехал в толпу и попал на видео
ДТП
Российский мэр задержан пьяным за рулем
00:44
Российский мэр задержан пьяным за рулем
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение