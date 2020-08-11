Создан экспедиционный внедорожник из ЛуАЗа

Мало кому придет в голову мысль использовать в качестве надежного экспедиционного внедорожника… ЛуАЗ.

Луазик и маловат, и ненадежен, и большие претензии к качеству запчастей и сборке авто. Однако энтузиасты решили исправить ситуацию, изменив ее в корне, и построить на базе ЛУАЗ-969 отменного «проходимца».

От самого ЛуАЗа мало что осталось. Разве что часть кузова, да элементы подвески. Именно родная подвеска давала высокую проходимость «Луазикам». Карбюраторный движок был заменен на немецкий турбодизель, из-за объемов которого пришлось дорабатывать капот, устанавливая воздухозаборник.

Помогает мотору и шноркель, через который тот «дышит». Благодаря высоко поднятой выхлопной трубе, внедорожник теперь смело может штурмовать реки вброд, глубина которого может доходить до 80 см.

Кузов нового «экспедиционника» был перекроен основательно. В качестве задней двери мастера установили задом наперед переднюю дверь, подогнав ее под необходимые габариты. Дверные ручки установили от «Москвича», а крышу позаимствовали от зарубежного микроавтобуса. Эксклюзивный бампер «украсила» лебедка. В салоне установили новые и более комфортные сиденья. Обули «экспедиционник» в 14-дюймовые колеса. Такой проект обошелся автовладельцу не дешево.