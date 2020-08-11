Почему россияне отказываются от платных стоянок 

В современном мире ежегодно растет статистика угона или порчи автомобилей. Поэтому все автовладельцы пытаются уберечь свои транспортные средства от воров и хулиганов. Самым оптимальным вариантом является хранение машины на платной парковке, где есть охрана.

Эксперты заметили, что спрос на подобную услугу упал. Сегодня только каждый пятый жители России оставляет свой автомобиль на платной стоянке. Каждый год интерес потребителя постепенно снижается, а специалисты объясняют данное явление уменьшением стоимости КАСКО.

Официальные данные. В прошлом месяце этого года аналитики проводили опрос среди автомобилистов, результаты которого показали, что спрос на частные стоянки на территории РФ начинает падать. Заметим, что было опрошено почти 17500 водителей. Из общего числа только 20% владельцев прибегают к данной услуге — оставляют машины на хранение в закрытых стоянках с охранной системой. Если сравнить этот результат с опросом, проведенным в 2003 году, он снизился на 50%. В 2009 году показатель составлял 47%, в 2016 — уже 24%.

73% владельцев, которые пользуются этой услугой, отдают 100 рублей, другие 27% платят более 110 рублей. Более 50% опрошенных заявили, что оставляют свои транспортные средства возле дома и не беспокоятся за их безопасность. И только 20% водителей имеют собственные гаражи. Один опрошенный дал расширенный комментарий, в котором заявил, что пользуется платной стоянкой уже несколько лет, при этом оплата составляет 2 500 рублей в месяц. Среди преимуществ он выделил наличие видеосистем и охраны. Кроме того, если оставлять машину во дворе, можно ограничить проезд для спецслужб в экстренных случаях.

Каско. Эксперты объясняют снижение спроса на данную услугу снижением стоимости КАСКО. Если посмотреть на статистику 2015 года, средняя цена страховки составляла 50 000 рублей, в 2016 она снизилась до 41 000, а к 2019 достигла уровня 36 500 рублей. Данная ситуация довольно необычная, если учитывать то, что с каждым годом стоимость авто и запасных деталей повышается. Статистика показала, что за последние 5 лет средневзвешенная стоимость авто выросла на 60%.

Падает стоимость КАСКО, казалось бы, такие же данные должны отмечаться и в ОСАГО. Однако, здесь цена, наоборот, идет наверх. Например в 2014 году базовая версия стоила 1 980 рублей, а в этом году уже 4 900 рублей. Заметим, что ОСАГО — это довольно посредственная услуга, так как предусматривает меньшее покрытие в случае ущерба, риск угона не учитывается совсем. Кроме того, виновному в ДТП не выплачивается ничего. Уже в этом месяце ОСАГО снова вырастет в цене.

Такую тенденцию и разницу в движении цен эксперты объясняют очень просто. ОСАГО — это обязательная услуга, без которой автомобиль нельзя эксплуатировать. Поэтому страховщики понимают, что спрос будет оставаться на одном уровне постоянно, за счет этого можно расширять и повышать тарифы. КАСКО — это добровольная услуга, спрос на которую начал падать. По правилам маркетинга, для повышения спроса нужно предложить выгодные условия, поэтому многие начинают понижать стоимость.

Итог. Платные стоянки падают в спросе, КАСКО становится более дешевым, а ОСАГО — дорогим. Эксперты объясняют данные изменения очень просто — КАСКО упало в спросе, поэтому страховщики пытаются всеми силами изменить ситуацию, в повышении стоимости ОСАГО нет ничего удивительного.