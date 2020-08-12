Skoda раскрыла внешность электрического кроссовера Enyaq 

Чешская марка Skoda опубликовала дизайнерские скетчи, на которых раскрыла внешность своего первого электрокара — Enyaq iV. На новых тизерах показан стандартный кроссовер и спецверсия Founder’s Edition с шильдиком на правом переднем крыле, которая получит особое оформление.

Спереди на Enyaq видна вытянутая фальшрешетка радиатора с рисунком, имитирующим фирменные вертикальные ламели Skoda, зауженные фары со светодиодной полосой, рельефный капот и крупные воздуховоды. Ранее внешность Enyaq раскрыли на шпионских фотографиях, которые дают представление о реальных пропорциях кроссовера.

Уже известно, что Enyaq построят на модульной платформе MEB, лежащей в основе его немецкого «собрата» Volkswagen ID.4. Skoda раскрыла и габариты: в длину «зеленый» кроссовер достигает 4648 миллиметров, в ширину — 1877 миллиметров, а в высоту — 1618 миллиметров. Колесная база равна 2765 миллиметрам. Чешская марка традиционно позаботилась о вместительном багажнике — его объем достигает 585 литров.

Skoda Enyaq Founder's Edition

На зарисовках салона новинки, опубликованных в конце июля, видна цифровая приборная панель, проекционный экран, 13-дюймовый планшет мультимедийной системы и руль с двумя горизонтальными спицами. Также имеется отсек для беспроводной зарядки смартфонов, небольшой тачпад возле селектора коробки передач и атмосферная подсветка интерьера.

Skoda Enyaq

Skoda Enyaq

Базовый Enyaq под индексом iV50 укомплектуют 148-сильным электромотором и аккумулятором на 55 киловатт-часов, обеспечивающим до 340 километров хода на одной зарядке. Для версии iV60 предусмотрен двигатель на 179 сил и батарея емкостью 62 киловатт-часа, увеличивающая запас хода до 390 километров. Вариант с 204-сильным мотором и батареей на 82 киловатт-часа станет самым дальнобойным: без подзарядки такой Enyaq сможет проехать до 500 километров.

Также появится «горячая» RS-версия кроссовера, которая станет самой мощной моделью чешского производителя. Такой Enyaq получит по мотору на каждой колесной оси с суммарной отдачей 306 лошадиных сил. Заявленное время разгона с места до «сотни» составит 6,2 секунды, а максимальная скорость 180 километров в час. Запас хода без подзарядки — 460 километров.

Официальный дебют Skoda Enyaq iV состоится 1 сентября, а в продажу электрический кроссовер поступит только в следующем году.