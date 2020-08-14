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Subaru BRZ нового поколения проходит тесты с новым Ford Mustang 

Car.ru и ещё 2 4 часа назад
Новое поколение Subaru BRZ тестируют вместе с новым Ford Mustang
Фото: Carscoops
Производители японского автомобильного концерна Subaru проводят дорожные испытания модели BRZ нового поколения.
Интересным моментом становится то, что одновременно с этой моделью тесты проходит обновленный Ford Mustang. Несмотря на защитный камуфляж можно сказать о том, что экстерьер изменился за счет видоизмененной решетки радиатора, нового заднего бампера, модернизированной головной оптики и других задних фар.
Автомобиль оснащен 2,4-литровым мотором, мощность которого 260 лошадиных сил. Вместе с ним работает автоматизированная коробка передач. В оснащение новинки входят: климат-контроль, круиз-контроль, датчик дождя, подогрев сидений и так далее.
Carscoops
Озвучить дату презентации представители компании смогут после завершения всех исследований. Стоимость модели будет озвучена после начала серийного производства и массовой реализации на мировом рынке. Не исключено, что в разных странах цена автомобиля будет отличаться.
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Комментарии
Бортжурнал , Ford Mustang , Subaru , Subaru BRZ , Ford
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