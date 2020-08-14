Новое поколение Subaru BRZ тестируют вместе с новым Ford Mustang

Производители японского автомобильного концерна Subaru проводят дорожные испытания модели BRZ нового поколения.

Интересным моментом становится то, что одновременно с этой моделью тесты проходит обновленный Ford Mustang . Несмотря на защитный камуфляж можно сказать о том, что экстерьер изменился за счет видоизмененной решетки радиатора, нового заднего бампера, модернизированной головной оптики и других задних фар.

Автомобиль оснащен 2,4-литровым мотором, мощность которого 260 лошадиных сил. Вместе с ним работает автоматизированная коробка передач. В оснащение новинки входят: климат-контроль, круиз-контроль, датчик дождя, подогрев сидений и так далее.

Carscoops

Озвучить дату презентации представители компании смогут после завершения всех исследований. Стоимость модели будет озвучена после начала серийного производства и массовой реализации на мировом рынке. Не исключено, что в разных странах цена автомобиля будет отличаться.