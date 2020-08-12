Кто «ворует» мощность у двигателя 

Каждый автомобиль имеет определенный срок службы. Со временем его элементы начинают выходить из строя, их приходится ремонтировать или заменять на новые. Самым долговечным механизмом в машине считается двигатель.

Каждый водитель сталкивался с такой ситуацией, когда силовая установка начинала давать слабину. Как правило, это возникает из-за износа узлов и других элементов. Однако, такое может происходить, даже когда автомобиль новый. Объясним, кто «похищает» мощность мотора.

Прохладный салон. Самым главным похитителем лошадиных сил является кондиционер. Компрессор данного оборудования приходит в движение при помощи ременного привода. Главный исполнительный элемент кондиционера может забрать порядка пары «лошадей» у мотора. Если двигатель имеет маленький объем и мощность, ему приходится очень трудно, когда работает кондиционер. Поэтому опытные автовладельцы рекомендуют в случаях, когда нужно добавить лошадиных сил, отключать данное оборудование. Практика показывает, что это, действительно работает.

Генератор. На второе место по поеданию мощности встает автомобильный генератор. Он приводится в движение точно так же, как и компрессор кондиционера, при помощи коленчатого вала мотора. В работе также присутствует приводной ремень. В отличие от компрессора, генератор осуществляет работу постоянно, а значит и мощность снижена все время. Однако, здесь нельзя точно назвать потери от его работы, так как они зависят от заряда аккумулятора и числа потребителей в бортовой системе. Когда уровень зарядки АКБ минимальный, а электроэнергия потребляется в большом количестве, генератор более нагружен, соответственно, нагружается и двигатель.

Гидравлический усилитель рулевого колеса. Еще один элемент, который может забирать мощность силового агрегата. Сегодня все производители пытаются отказаться от гидравлики, а альтернативой выбирают электрическую модель. Последние отличаются простотой конструкции, меньшей стоимостью.

Неисправности. Кроме вышеперечисленные элементов, забирать лошадиные силы могут различные поломки. В некоторых случаях они могут тратить намного больше мощности, чем компрессор или генератор.

Приведем пример: в машине начали заклинивать тормоза. Закисли суппорты или рабочие цилиндры вышли из нужного положения — все это приводит к тому, что колеса не могут свободно вращаться. Поэтому двигатель затрачивает некоторую мощность, чтобы преодолевать сопротивление неисправных тормозов. Точно такая же ситуация возникает, когда происходит износ ступичных подшипников. Некоторые владельцы доводят их до такого состояния, что колеса не вращаются совсем.

Проблемы в топливной системе тоже могут повлиять на мощность авто, когда в рампе падает давление или форсунки инжектора засоряются. Из-за того, что топливо начинает поступать в недостаточном количестве, нарушается тяга. В некоторых ситуациях двигатель вообще работает не на всех цилиндрах. Неисправности в системе зажигания тоже могут «воровать» лошадиные силы. Топливовоздушная смесь проникает в цилиндры, но ее воспламенение не происходит. Виноватыми в падении мощности могут быть и сами силовые агрегаты или же блок управления. Когда датчики передают некорректные сигналы, мотор может начать работать в аварийном режиме.