Самый маленький кроссовер Hyundai впервые сфотографировали на дороге 

Компания Hyundai приступила к испытаниям самого маленького кроссовера в линейке, построенного на платформе хэтчбека i20. Шпионам впервые удалось сфотографировать новинку, снимки оказались в распоряжении издания Carscoops.com.

Субкомпактный Hyundai i20 сменил поколение весной этого года, а компания уже готовится пополнить семейство новой моделью — компактным кроссовером, который пришел на смену приподнятому хэтчбеку i20 Active. В отличие от предшественника, который отличался от стандартного i20 пластиковым обвесом и клиренсом, кроссовер получил оригинальный кузов. Внешнее сходство заканчивается на оформлении передней части, а корма полностью новая, с удлинённой линией крыши, увеличенным свесом и фонарями, заходящими на стойки.

Carscoops.com

Судя по единственному снимку салона, дизайн полностью позаимствовали у i20: можно заметить цифровую приборную панель диагональю 10,25 дюйма и экран мультимедийной системы того же размера. Силовые установки также перекочуют с i20. Скорее всего, кроссовер предложат с 1,0-литровым бензиновым мотором в двух вариантах форсировки, 100 либо 120 лошадиных сил. Причем этому двигателя положена электрическая 48-вольтовая надстройка, так что кроссовер будет «мягким гибридом».

Коробка передач — шестиступенчатая механическая либо семиступенчатый робот с двойным сцеплением, привод только передний.

Carscoops.com

Новинка появится на европейском рынке, где будет позиционироваться на ступень ниже Hyundai Kona . Кроссовер могут показать до конца 2020 года. В России модель ждать не стоит, так как на нашем рынке не представлен и хэтчбек i20.