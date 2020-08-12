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Самый маленький кроссовер Hyundai впервые сфотографировали на дороге 

Motor.ru 4 часа назад
Самый маленький кроссовер Hyundai впервые сфотографировали на дороге
Фото: Carscoops.com
Компания Hyundai приступила к испытаниям самого маленького кроссовера в линейке, построенного на платформе хэтчбека i20. Шпионам впервые удалось сфотографировать новинку, снимки оказались в распоряжении издания Carscoops.com.
Субкомпактный Hyundai i20 сменил поколение весной этого года, а компания уже готовится пополнить семейство новой моделью — компактным кроссовером, который пришел на смену приподнятому хэтчбеку i20 Active. В отличие от предшественника, который отличался от стандартного i20 пластиковым обвесом и клиренсом, кроссовер получил оригинальный кузов. Внешнее сходство заканчивается на оформлении передней части, а корма полностью новая, с удлинённой линией крыши, увеличенным свесом и фонарями, заходящими на стойки.
Carscoops.com
Судя по единственному снимку салона, дизайн полностью позаимствовали у i20: можно заметить цифровую приборную панель диагональю 10,25 дюйма и экран мультимедийной системы того же размера. Силовые установки также перекочуют с i20. Скорее всего, кроссовер предложат с 1,0-литровым бензиновым мотором в двух вариантах форсировки, 100 либо 120 лошадиных сил. Причем этому двигателя положена электрическая 48-вольтовая надстройка, так что кроссовер будет «мягким гибридом».
Коробка передач — шестиступенчатая механическая либо семиступенчатый робот с двойным сцеплением, привод только передний.
Carscoops.com
Новинка появится на европейском рынке, где будет позиционироваться на ступень ниже Hyundai Kona. Кроссовер могут показать до конца 2020 года. В России модель ждать не стоит, так как на нашем рынке не представлен и хэтчбек i20.
Ранее стало известно, что в семейство i20 также войдёт спорткар с литерой N в названии. Внешне i20 N отличается от стандартной модели аэродинамическим обвесом, колёсными дисками большего размера и сдвоенными патрубками выхлопной системы. «Заряженный» хэтчбек дебютирует в 2021 году и будет конкурировать с Volkswagen Polo GTI и Ford Fiesta ST.
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Бортжурнал , Hyundai , Volkswagen Polo , Hyundai i20 , Hyundai Kona , Volkswagen , Ford Fiesta
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